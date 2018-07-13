"Будем мстить": Наев рассказал о быстром окончании войны на Донбассе

На сегодняшний день существуют немалые шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро.

Об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал в интервью газете "Высокий замок", отметив, что пока не видит признаков эскалации конфликта со стороны России.

"Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель – оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке. Но сам Путин не понимает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства", – добавил командующий ОС.

При этом он подчеркнул, что украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить.

На вопрос, надолго ли затянется война или есть шансы, что война может быстро закончиться, командующий Объединенных сил ответил: "Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро".

Напомним, ранее Наев объяснил, почему война на Донбассе так затянулась.