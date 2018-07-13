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"Будем мстить": Наев рассказал о быстром окончании войны на Донбассе

1.5тЧитать новость на украинском

На сегодняшний день существуют немалые шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро.

Об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал в интервью газете "Высокий замок", отметив, что пока не видит признаков эскалации конфликта со стороны России.

"Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель – оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке. Но сам Путин не понимает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства", – добавил командующий ОС.

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При этом он подчеркнул, что украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить.

На вопрос, надолго ли затянется война или есть шансы, что война может быстро закончиться, командующий Объединенных сил ответил: "Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро".

Напомним, ранее Наев объяснил, почему война на Донбассе так затянулась.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
"никогда не простит этого и будет мстить..." Рассмешило! Вы дождетесь, что мстить реально начнем мы вам свидомому трусливому стаду баранов!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Шевченко Олег, гнида позорная, смени фамилию для начала! Тварь!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну про быстро он загнул, быстро может закончиться только его карьера и даже жизнь, а также украинская государственность, а по поводу врагов России на украине, то украинцы (не свидомое стадо) прекрасно понимают, что на Донбассе националистическая хунта воюет с несогласными согражданами, а Россия им помогает. Глупо врать самим себе.
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