"Будем брать Пентагон!" В сети показали "процветающий" Крым

В сети показали, каким после аннексии стало здание морского порта в оккупированной Ялте.

Так, блогер Wasily Crimea опубликовал в Twitter фото, на которых видно ободранный объект.

Не менее плачевное зрелище было также зафиксировано и в центре Симферополя. На снимках видны полуразрушенные тротуары.

"Отлично, когда будем брать Пентагон, долго не надо будет выковыривать", - иронизируют пользователи.

Симферополь

центр

"Отлично, когда будем брать Пентагон, долго не надо будет выковыривать"-из комментов pic.twitter.com/z1kTMQRI68 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.