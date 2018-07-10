"Будем брать Пентагон!" В сети показали "процветающий" Крым

В сети показали, каким после аннексии стало здание морского порта в оккупированной Ялте.
Так, блогер Wasily Crimea опубликовал в Twitter фото, на которых видно ободранный объект.
Не менее плачевное зрелище было также зафиксировано и в центре Симферополя. На снимках видны полуразрушенные тротуары.
"Отлично, когда будем брать Пентагон, долго не надо будет выковыривать", - иронизируют пользователи.
Ялтинский морпорт. Процветание. pic.twitter.com/qbZmBpOFdz— Wasily Crimea (@wasily_crimea) 8 июля 2018 г.
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.
центр
"Отлично, когда будем брать Пентагон, долго не надо будет выковыривать"-из комментов pic.twitter.com/z1kTMQRI68
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.
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