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"Будем брать Пентагон!" В сети показали "процветающий" Крым

1.9тЧитать новость на украинском

В сети показали, каким после аннексии стало здание морского порта в оккупированной Ялте.

Так, блогер Wasily Crimea опубликовал в Twitter фото, на которых видно ободранный объект.

Не менее плачевное зрелище было также зафиксировано и в центре Симферополя. На снимках видны полуразрушенные тротуары.

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"Отлично, когда будем брать Пентагон, долго не надо будет выковыривать", - иронизируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дрочите, скаклы, дрочите.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
в таких случаях следует выкладывать фото парами: "морской вокзал в 2014" - "морской вокзал в 2018" ... и хорошо бы свидомым перестать лазать по помойкам, а постить крымские новостройки и реконструкции - шучу, конешно, свидомый станет снимать восстановление Ханского дворца в Бахчисарае? - нонсенс
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а вы как хотели? Украина 26 лет разрушала Крым. А мы его восстанавливаем. Вы думаете за пару лет можно исправить то, что натворила там Украина? Но вы не переживайте, мы всё исправим. Мы же не цеевропейцы, мы привыкли строить, а не взрывать, отключать и блокировать. Можете подавиться своей желчью!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ryzhkov Valerij, Что за бред ты несёшь? Что не так в тех местах, что ты назвал? Бомбить и уничтожать, это не наш метод, наш - созидать.
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Ryzhkov Valerij
Ryzhkov Valerij
Пигин Макс, Абхазию вы уже исправили. Вост. Пруссию исправили. Приднестрвье исправили. Южный Сахалин исправили. Карелию исправили. Ведь неплохо получалось. :-)Предлагаю в том же духе и Крым.
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