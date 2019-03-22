Бросили в пакет и обмотали скотчем: в Харькове на кладбище нашли мертвого младенца. Фото 18+

В Харькове на городском кладбище на улице Академика Павлова 21 марта обнаружили труп младенца возрастом до 1 месяца.

В полицию обратился 54-летний местный житель, который и увидел страшную находку, когда собирал мусор и металлолом. Тело лежало как раз возле мусорки, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили мертвого мальчика. Ребенок был обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернутый в черный полимерный пакет и в додачу обмотан скотчем.

Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта 2019 года в Голосеевском районе Киева мать выбросила своего мертвого новорожденного ребенка в груду мусора.

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