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Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

3.7тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

Как сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook, вечером 15 апреля противник начал массированный обстрел позиций ВСУ.

"Под прикрытием огня начала выдвигаться вражеская ДРГ, которая планировала уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений", — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в составе ДРГ противника было 12 человек, огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено.

Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

Штаб ООС, Facebook

Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

Штаб ООС, Facebook

Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

Штаб ООС, Facebook

Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

Штаб ООС, Facebook

"Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", — добавили в ООС.

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Военные также захватили оружие террористов и карту с отмеченным объектами в глубине обороны ВСУ, на которых были спланированы диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили позицию террористов на Донбассе в ответ на применение боевых дронов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: "Киевское майдановское руководство, потерявшее поддержку со стороны собственных граждан, продолжает попытки заручиться поддержкой зарубежной общественности и хоть как-то поднять рейтинг Порошенко. Для этого полевой группе информационно-психологических операций командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить серию постановочных видеосюжетов, демонстрирующих ожесточенное противостояние с противником, мнимые успехи на фронте, а также якобы успешное продвижение вперед и освобождение новых территорий. С этой целью в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район н. п. Марьинка и 35-й бригады морской пехоты в район н. п. Новотроицкое прибыли съёмочные группы продажных украинских телеканалов «1+1», «5 канал» и «Прямой». Перед военными преступниками командирами 24-й и 35-й бригад Гудзем и Паласом стоит задача обеспечить прибывших пропагандистов украинских СМИ необходимым материалом. В связи с этим в данных районах ожидается обострение, вплоть до целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории с целью дальнейшего обвинения в них НМ ДНР. Мы неоднократно озвучивали факты, подтверждающие то, что агрессии со стороны украинских боевиков подвергаются не только граждане Республики, но мирное население на оккупированной Киевом территории, которое они якобы защищают. Три дня назад произошел очередной такой случай. В одном из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады, переданном в оперативное подчинение командиру 79-й бригады Курачу, находящимся в н. п. Бердянское, в знак протеста из-за переноса срока ротации, украинские боевики устроили массовую пьянку. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, «элита» украинской армии — десантники 80-й бригады — разбрелись по селу. Один из боевиков, старший сержант Тяпка, вел себя более агрессивно и обвинял в сепаратизме всех попадающихся ему навстречу мирных граждан, угрожая при этом гранатой с выдернутой чекой. В конечном итоге, в результате взрыва гранаты ранение получил сам пьяный дебошир Тяпка и мирный житель Бердянского. Комбриг 79-й бригады Курач в настоящее время пытается «замять» данный инцидент путем подкупа сотрудников военной прокуратуры и родственников пострадавшего.."
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М Олег
М Олег
Урааааа!!! Перемога!!!!! ВСУ иногда может и с шахтерами справиться!!!!!
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Panova Lidia
Panova Lidia
Молодці хлопці! Гарна робота. Слава Україні!
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