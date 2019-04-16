Бросили убитых и раненых: ВСУ зачистили вражескую ДРГ на Донбассе

Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

Как сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook, вечером 15 апреля противник начал массированный обстрел позиций ВСУ.

"Под прикрытием огня начала выдвигаться вражеская ДРГ, которая планировала уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений", — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в составе ДРГ противника было 12 человек, огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено.

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

"Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", — добавили в ООС.

Военные также захватили оружие террористов и карту с отмеченным объектами в глубине обороны ВСУ, на которых были спланированы диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили позицию террористов на Донбассе в ответ на применение боевых дронов.

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