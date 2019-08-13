Бросили петарду: на Ровенщине дети пострадали от взрыва

В городе Радивилов Ровенской области трое детей пострадали от взрыва петарды, которую они кинули в канализационный люк на ул. Парковой.

Как сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области, огонь воспламенил газовоздушную смесь, которая образовалась под крышкой люка, закрывавшего подземные газовые коммуникации.

15-летний школьник, бросивший заряд в вентиляционное отверстие люка, попал в ожоговое отделение местной больницы.

Место ЧП ГУ Нацполиции в Ровенской области

Его друг, мальчик 14-ти лет, также получил ожоги и оказался в больнице. Больше всех пострадал 9-летний мальчик, который получил ожоги ног.

Сообщается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает, утечек газа на месте ЧП не обнаружено.

Согласно части 2 статьи 22 УК Украины лица, совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких. Им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Место, где произошло ЧП ГУ Нацполиции в Ровенской области

Место, где произошло ЧП ГУ Нацполиции в Ровенской области

Место, где произошло ЧП ГУ Нацполиции в Ровенской области

Как отметили правоохранители, все дети из благополучных семей и в поле зрения полиции ранее не попадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Полтавской области во время пожара в сарае заживо сгорел 4-летний мальчик. Взрослые в это время разговаривали.

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