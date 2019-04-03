Жила в жутких условиях: на Луганщине спасли полуторагодовалого ребенка

В Луганской области соцработники с полицией забрали из семьи 1,5-годовалую девочку. Ребенок бродил полураздетый в неотапливаемом доме, заваленного мусором.

Как рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь ГУНП Луганщины Татьяна Погукай, случай произошел в с. Пшеничное Станично-Луганского района.

По ее словам, о ситуации с ребенком госслужбы известили местные жители. Когда сотрудники ювенальной превенции и службы по делам детей зашли внутрь, то ужаснулись увиденному: малышка в одном носке с испуганными глазами бродила по неотапливаемому дому, в котором еще и двери были открыты настежь.

"В это время в одной из комнат находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. От него с трудом удалось узнать, что он является братом матери ребенка. Самой матери в доме не было, она ушла то ли на заработки, то ли добывать для семьи еду", – рассказала Погукай.

Девочка была доставлена в детское отделение Станично-Луганской больницы.

По данным врачей, состояние малышки на сегодняшний день удовлетворительное. Полицейские тем временем устанавливают местонахождение матери ребенка.

По словам Татьяны Погукай, мать малышки будет поставлена на учет. При этом по законодательству забрать ребенка из семьи не могут, поскольку ребенок по сути не был предоставлен самому себе.

За женщиной будут наблюдать соцслужбы и полиция. Если мама и дальше не будет выполнять родительские обязанности, ее могут лишить родительских прав.

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