Бросил умирать на дороге: на Прикарпатье произошла циничная "нарко-авария"

В Ивано-Франковской области водитель легкового автомобиля сбил 80-летнего велосипедиста и сбежал, бросив пострадавшего умирать на дороге.

Авария случилась 31 мая в Калуше на улице Химиков. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь пенсионеру – он скончался на месте ДТП.

Схема ДТП

Тем временем полицейские по разбросанным на дороге фрагментам определили марку автомобиля - Toyota Corolla. Транспортное средство вскоре обнаружили брошенным у дороги. Позже был задержан и сам водитель.

"Это - мужчина 33-лет, местный житель. По результатам медицинского освидетельствования он находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП в Ивано-Франковске

ДТП в Ивано-Франковске

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному водителю подозрения в совершении уголовного преступления по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Также сообщим о других серьезных ДТП, произошедших в Украине 31 мая – 1 июня.

В Житомирской области, возле села Ушомир, 28-летний водитель автомобиля Rover 45 не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Мужчина погиб на месте.

Схема ДТП

Похожая авария случилась возле села Яковенково Балаклейского района Харьковщины. 62-летний водитель Nissan по неустановленным причинам съехал в кювет, водитель не выжил.

В Киеве под колесами грузовика погиб 34-летний пешеход, который перебегал Кольцевую дорогу в неположенном месте. Как сообщили в полиции, 57-летний водитель пытался избежать аварии, однако зацепил пешехода правой стороной кабины.

Также в столице, на ул. Щербаковского, водитель грузовика на пешеходном переходе сбил сразу двух человек. По предварительным данным, пострадавшими являются сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района. На момент прибытия скорой пострадавшие, со слов очевидцев, "находились в критическом состоянии".

ДТП в Киеве Киев оперативный

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы полицейское авто сбило 13-летнего школьника-велосипедиста. В результате ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию "Охматдета", где на сегодняшний день врачи борются за его жизнь.

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