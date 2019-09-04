Бросают все и бегут на Крым свалилась новая волна эмиграции

В Крыму началась новая волна эмиграции – люди уезжают, бросая нажитое имущество, недвижимость и бизнес.
Об этом в своем блоге на "Крым.Реалии" пишет блогер из Феодосии Армен Хачатуров. По его словам, уровень жизни на украденном полуострове стремительно падает.
"Люди начали ныть на тему доходов – те зарплаты и пенсии, что были весной 2014 года, давно скушались ростом цен на продукты", – написал он.
Эмиграция из Крыма
Хачатуров подчеркнул, что уезжают из Крыма не безработные и не авантюристы (те, наоборот, приезжают из Краснодара и Чечни): уезжают успешные обеспеченные люди.
"Бросают бизнес, квартиры, и уезжают", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились показательные фото с курортов оккупированного Россией Крыма, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон.
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