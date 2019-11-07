Бронированный автомобиль не остановит киллера – телохранитель

Передвижение в бронированных автомобилях не является стопроцентной гарантией защиты жизни. Есть немало примеров, когда ликвидировали бизнесменов, находившихся в таких авто.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил директор охранной компании "Антикиллер" Николай Зборщик, комментируя покушение на российско-украинского бизнесмена Игоря Сало.

Mercedes, к крыше которого киллер "прилепил" взрывное устройство Нацполиция

"Некоторые бронированные автомобили спокойно выдерживают обстрел из различного стрелкового оружия и даже выстрел из гранатомёта. Но у них также есть уязвимые места, чем и воспользовался киллер при покушении на Сало", - рассказал Николай Зборщик.

Он уточнил, что одним из самых слабых мест в бронированных автомобилях является крыша. И добавил, что по фото Mercedes Игоря Сало, пострадавшего от взрыва, не совсем понятно – это было заводское бронирование или же доработка автомобиля в каком-то специализированном ателье (так называемое кустарное бронирование).

"Помимо возможности чисто физического разрушения защитных материалов более мощным оружием, чем было рассчитано конструкцией или более высокой силой заряда, встречаются и ошибки в разработке конструкции и установке защитных материалов, в местах и способах их крепления. Этим как раз часто грешат ателье, которые дорабатывают, бронируют автомобили", - считает директор охранной компании.

Однако бронированный автомобиль значительно снижает риски и, по факту, это одно из обязательных условий качественного обеспечения личной безопасности, считает телохранитель. "Покушение на Игоря Сало также яркий этому пример: не было бы бронезащиты – погибли бы все находящиеся в автомобиле", - добавил он.

Бронированный автомобиль

Телохранитель акцентировал внимание на том, что бронированные автомобили не являются 100% гарантией защиты находящихся в них людей и важен целый комплекс мер. "На постсоветском пространстве достаточно примеров, когда ликвидировали бизнесменов, находившихся в таких авто", - добавил Николай Зборщик.

Полностью интервью можно прочитать тут.

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