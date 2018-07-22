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Бронемашины оккупантов форсировали Керченский пролив

1.7тЧитать новость на украинском

Керченский пролив 22 июля пересекли две бронированных разведывательных дозорных машины российских оккупантов.

Как передает "Крым.Реалии", данная акция была проведена организацией "Военно-техническое общество" в рамках военно-исторической операции "Керченский десант "Дорога мужества".

Утром в воскресенье бронемашины стартовали из российской Тамани в Краснодарском крае. В Керченском проливе их сопровождали два катера Министерства обороны России и катер спасателей.

Отмечается, что такое же мероприятие оккупанты провели и прошлым летом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму "атаковали" военный лагерь оккупантов.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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