Бронемашины оккупантов форсировали Керченский пролив

Керченский пролив 22 июля пересекли две бронированных разведывательных дозорных машины российских оккупантов.

Как передает "Крым.Реалии", данная акция была проведена организацией "Военно-техническое общество" в рамках военно-исторической операции "Керченский десант "Дорога мужества".

Утром в воскресенье бронемашины стартовали из российской Тамани в Краснодарском крае. В Керченском проливе их сопровождали два катера Министерства обороны России и катер спасателей.

Отмечается, что такое же мероприятие оккупанты провели и прошлым летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму "атаковали" военный лагерь оккупантов.