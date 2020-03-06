На Донбассе в составе украинской армии несет службу отставной солдат британского войска Майкл Дженкинс.

Для "Радіо Свобода" иностранец рассказал, что сам решился отправиться в Украину своим автомобилем, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

Военный рассказал, что он первый валлиец, который несет службу в украинской армии. По приезду в Киев Дженкинс подписал двухлетний контракт в подразделении морских пехотинцев.

Майкл Дженкинс Facebook Майкл Дженкинс

Боец вспоминал, что когда только добирался в столицу, то был очарован красотой западных областей Украины. По его словам, он не мог представить, что на востоке стране идет жестокий вооруженный конфликт. При этом он отмечал радушие украинцев, которые помогали ему в пути.

Дженкинс как валлиец рассказал, что Донбасс имеет непосредственную связь с его родной частью Соединенного Королевства – Уэльсом. Ведь валлийский предприниматель Джон Хьюз, который работал на Донбассе в 1870 году и в честь которого в свое время был назван город Юзовка – предшественник современного Донецка.

Майкл Дженкинс Facebook Майкл Дженкинс

Сейчас Дженкинс находится на лечении, ведь у него обнаружили опухоль в районе груди, и была проведена операция. Но возвращаться домой Дженкинс не намерен, пока не выполнит свою боевую задачу на Донбассе.

"Русские снова перегруппировываются на Донбассе ... Украинские военные находятся под большим давлением. И все должно, очевидно, ухудшиться перед тем, как наступит улучшение", – отметил военный.

По словам британца, война на Донбассе похожа на Первую мировую, когда обе стороны конфликта окапываются глубже и ведут затяжную стрельбу. Он подчеркнул, что стрельбу ведут только российские оккупационные войска.

Майкл Дженкинс Facebook Майкл Дженкинс

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского защитника Владимира Мацько родила ему сына, пока боец находился на лечении после потери ноги на Донбассе.

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