Срезали крыши и повынимали окна: бригаду ВСУ обвинили в мародерстве на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады попались якобы на мародерстве.

В сети сообщили, что перед ротацией в селе Пески они посрезали крыши с гаражей и повынимали окна из домов. Подтверждающее фото со словами возмущения опубликовала в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада собирается на ротацию из прифронтового села Пески. Вот эти металлические рельсы бойцы любовно собрали, чтобы отвезти домой. Также срезали крыши гаражей. Аккуратно вынули окна из домов. Сбили плитку и собрали деревянные срубы. Все это повезут с собой. Хозяева", – написала вона.

56-ю бригаду ВСУ обвинили в мародерстве Facebook Ольги Решетиловой

"Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры бригады были не в курсе происходящего. Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", – добавила Решетилова.

Бригаду ВСУ обвинили в мародерстве на Донбассе 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы начали обустраивать себе новые позиции на Донбассе, используя для этого дома мирного население.

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