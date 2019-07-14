"Бригада 200": в сеть попало видео ликвидации группы террористов "Л/ДНР"

В сеть попало видео уничтожения на Донбассе четверых террористов "Л/ДНР", снятое с беспилотника.

Соответствующий ролик выложил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). На видео террористы быстро бегут через поле к лесопосадке, однако их накрывает выстрел артиллерии ВСУ.

"На одном из направлений фронта открыли пункт приема личного состава оккупантов в "200 бригаду". Четыре воина "Дырляндии" так быстро спешили, чтобы успеть, и, наконец, они там. Причем все и сразу, комиссия пройдена", – пишет Штефан.

voicesevas.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал данные о наемнике террористов "Л/ДНР" из Узбекистана, которого ликвидировали на Донбассе украинские военные.

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