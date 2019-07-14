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"Бригада 200": в сеть попало видео ликвидации группы террористов "Л/ДНР"

145.9т Читать материал на украинском

В сеть попало видео уничтожения на Донбассе четверых террористов "Л/ДНР", снятое с беспилотника.

Соответствующий ролик выложил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). На видео террористы быстро бегут через поле к лесопосадке, однако их накрывает выстрел артиллерии ВСУ.

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"На одном из направлений фронта открыли пункт приема личного состава оккупантов в "200 бригаду". Четыре воина "Дырляндии" так быстро спешили, чтобы успеть, и, наконец, они там. Причем все и сразу, комиссия пройдена", – пишет Штефан.

В сеть попало видео ликвидации группы террористов "Л/ДНР"

voicesevas.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал данные о наемнике террористов "Л/ДНР" из Узбекистана, которого ликвидировали на Донбассе украинские военные.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Всё просто. Понаехавшие со всех регионов безработные украинцы расстреливают жителей Донбасса отказавшихся надевать стринги.
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Ох как смачно зажмурили руснявых любителей ипотеки и прочих великоскрепных идиотов свидетелей пыни-ху..ла!
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4
4
Golan Sim
Golan Sim
Наш свиноарыець штырлиц показал стрим записанный на яворовском полигоне, где постоянно гибнут "воены света" во время пьянки или от "дружеских" обстрелов.. ))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, - та не...тут фсё чётко...пад Растовом станет меньше места...
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