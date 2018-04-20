Брифинг ООН по ситуации на Донбассе: Украина побила печальный мировой рекорд

Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах.

"Из общего количества пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защиты. Из них 1,8 млн проживающих на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн — в районах под контролем Киева. Число ВПЛ = 1,6 млн", – сообщили во время брифинга ООН по гуманитарной ситуации на Донбассе, передает УНН.

Отмечается, что минимум 40 тысяч домов были разрушены, а денег на аренду и оплату услуг у жителей оккупированных территорий практически нет.

"Людям в зоне конфликта негде жить. 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) едва сводят концы с концами", — сказано в сообщении.

Кроме того, на брифинге ООН озвучили количество нападений на систему водоснабжения на Донбассе и обслуживающий персонал.

"В 2017 году таких атак было 135, а за первые 3 месяца этого года – 20. С перебоями и нехваткой воды сталкиваются 3,4 млн лиц", – подчеркнули в ООН.

Также, в ходе брифинга представитель Украины заметил, что доноры предоставили всего 3% от средств для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса.

"Доноры предоставили всего 3% от запрошенных средств, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям востока. Получено всего 6 млн с 187 млн. После 4 лет войны каждое пятое домохозяйство в подконтрольных Киеву районах едва может позволить себе продукты", – сказал он.

Кроме того, количество пострадавших украинцев от гуманитарного кризиса составляет 1,3 миллионов человек в возрасте старше 60 лет.

Как сообщал "Обозреватель", заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики Олег Недава рассказал о неизбежной катастрофе на Донбассе из-за затопления енакиевской шахты "Юнком".