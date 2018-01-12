Бред сумасшедших: появилось объяснение предложения "миротворца" Путина по Крыму

Украина не должна соглашаться на предложение президента России Владимира Путина касательно возврата военной техники из оккупированного Крыма, потому что он строит из себя "миротворца" накануне новых санкций США.

Об этом написал журналист Матвей Ганапольский в блоге на "Эхе Москвы".

"Уместно предположить, что предложение Путина будет Киевом проигнорировано или даже высмеяно, ибо очевидно, что Россия хочет изобразить из себя миротворца накануне введения новых американских санкций, которые будут носить уже персональный характер. И будет странно, если Украина поможет Путину – а любое принятие подобного предложения и вход в переговоры на эту тему, это шаг именно в этом направлении", – отметил Ганапольский.

Он подчеркнул, что Путину нужно засыпать Украину и мир фейковыми идеями о мире и дружбе. А предложение "помочь транспортировать корабли до Одесского порта" продемонстрирует образное "бегство" Украина из Крыма.

"Как будто фиксацию того, что Крым уже не украинский. Странно будет согласие на получение металлолома от Путина и на фоне поступления нового оружия из США и Европы, а также при начавшемся переходе украинской армии на стандарт НАТО", – заявил журналист.

По его словам, с политической точки зрения этот шаг будет особенно бессмысленным, потому что агрессия РФ остановлена не старыми кораблями, а мужеством украинских солдат и западными санкциями.

"И ежедневные разговоры в российских ток-шоу, где спокойно обсуждаются планы, как бомбить и захватывать украинские города, так и остаются бредом сумасшедших, ибо понятно – любой вид новой агрессии против Украины будет стоить России фатально дорого", – сказал Ганапольский.

Он добавил, что право Москвы предлагать – не оспаривается. Однако, предложение "миротворца" Путина напоминает бросание собаке пустой кости.

Как сообщал "Обозреватель", Путин предложил Украине вернуть военную технику их оккупированного Крыма 11 января. В ответ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев готов получить флот вместе с полуостровом.