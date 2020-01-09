Братья Дроботы и ЖК "Русановская гавань" – афера на миллионы?

В преддверии Нового года журналисты выдали расследование касательно возможной "аферы" братьев Анатолия и Владимира Дроботов на десятки миллионов долларов вокруг строительства жилого комплекса "Русановская гавань" в столице на ул. Евгения Маланюка (бывшая Степана Сагайдака), 101.

Сегодня же проект журналистских расследований "Дістало" анонсировал выход фильма-расследования "ЖК "Русановская гавань" – афера братьев Дроботов", в котором журналисты обещают рассказать, как были присвоены средства инвестора, кто из топ-представителей прошлой власти на протяжении многих лет покрывал деятельность Дроботов, какое отношение к этому имеют работники Киевской городской прокуратуры № 4, а также следователи Днепровского ГУ НП в городе Киеве (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В этой связи мы решили самостоятельно разобраться в ситуации, проанализировать факты, чтобы составить картину того, какие претензии предъявляются скандально известным братьям Дроботам и имеют ли они под собой основания.

Как аферисты лишили инвестора около 25 миллионов долларов США

На днях в СМИ появилась резонансная информация, что якобы братья-застройщики и банкиры Владимир и Анатолий Дроботы прилично "нажились" вокруг строительства ЖК "Русановская гавань", что на Маланюка, 101, выкинув из инвестиционного контракта крупного инвестора проекта ТОВ "Атланта Инвест энд Девелопмент" и присвоив их вложения на сумму, близкую к 25 миллионов долларов.

Мы проверили указанную информацию и выяснили, что действительно сегодня "Атланта Инвест энд Девелопмент" в судах доказывает свое право на вложенные с 2006 по 2009 год инвестиции.

Учитывая, что эти средства принимались ТОВ "Атланта Инвест энд Девелопмент" от своего учредителя на то время – компании "United American Investments LLC" в долларах, а затем переводились по курсу в гривны, то сегодня речь может идти о совершенно другой сумме денег.

ЖК "Русановская гавань"

По словам инвесторов, которых выбросили из проекта и инвестиционного контракта, о чем далее более подробно, вследствие аферы потери их компании, вместе с прочими расходами по строительству, составили больше 100 миллионов гривен по курсу 5,05 за доллар. Сегодня юристы ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" сражаются в судах, чтобы восстановить права компании, как стороны инвестиционного контракта.

Почему ЖК "Русановская гавань" называют аферой?

Идея воплотить в жизнь масштабный проект строительства жилого комплекса на Никольской Слободке в Киеве возникла примерно в 2005 году. Братья Дроботы договорились с городскими властями, что перенесут свой "ДКБМК", а на его месте построят шикарный жилой комплекс с развитой инфраструктурой: школа, детские садики, спортивные клубы, супермаркеты, салоны красоты, паркинги и прочее. Часть объектов социально-культурного и бытового назначения по договору отходила громаде города Киева.

Таким образом, в конце 2005 года был заключен инвестиционный контракт (№ 30-12/05-И), предусматривающий строительство на Сагайдака, 101 современного жилого комплекса между ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент", ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" братьев Анатолия и Владимира Дроботов, ООО "Компания"Энергобудлизинг" и ООО "Научно-производственное объединение "Техбудсервис".

В марте 2006 года с легкой руки Сан Саныча Омельченко Киевсовет передает два участка на берегу Днепра общей площадью 21, 5177 гав аренду фирме братьев Дроботов ОАО "ДКБМК" сроком на 15 лет с обязанностью застроить их.

По условиям инвестиционного контракта основной финансовый груз был возложен на плечи ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент". Компания получила права соинвестора и приняла на себя обязательство выполнять функции заказчика строительства инвестиционного объекта. То есть "за собственные средства и собственными силами осуществить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также ввести в эксплуатацию и объект по ул. Степана Сагайдака, 101".

Соответственно, для этих целей Дроботы передают участки в суборенду ТОВ "Атланта Инвест энд Девелопмент" с обязанностью застроить их. Компания также подписала ряд дополнительных договоров. В частности, с ТОВ "Миськбудинвест" Дроботов на выполнение проектных работ по строительству ЖК.

Доли в инвестиционном контракте распределялись следующим образом: 80% всех помещений строящегося объекта отходило "Атланта Инвест энд Девэлопмент"; 12% – "Компания "Энергобудлизинг"; 7% – ООО "Научно-производственное объединение "Техбудсервис"; 1% – ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" братьев Дроботов.

"Конкретные помещения, которые составляют части (доли) сторон определяются на стадии разработки и согласования проектной документации, о чем стороны заключают соответствующий документ, являющийся дополнением к инвестиционному контракту после утверждения стадии "Проект", – было указано в инвестконтракте.

Это ключевой момент в так называемой афере. Заметим, что на этом этапе все проектные работы были выполнены, платежные поручения оплачены, а согласования контролирующих органов получены.

Чтобы поделить площади между инвесторами, необходимо было Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку для выпуска целевых облигаций (в количестве, равном 100% от общей проектной площади) предоставить соглашение о распределении площадей между сторонами инвестиционного контракта.

И тут, по словам расследователей, как раз и произошло то, что на преступном сленге называется "кидок". Компании, аффилированные с Дроботами (ОАО "ДКБМК" и ООО "Компания Энергобудлизинг"), саботировали заключение этого соглашения.

Это затормозило подготовительные и строительные работы. Финансирование за счет инвесторов не могло быть реализовано, так как не была осуществлена эмиссия облигаций.

Когда инвестору искусственно начали создавать препятствия, в 2011 году ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" начала переговоры с компанией из Южной Кореи о передаче ей прав с обязанностью завершить финансирования инвестиционного проекта. Специально для продажи прав иностранцам была создана компания "Атланта Билдинг".

Именно этой компании передали инвестиционные права по контракту, но проблема состоит в том, что потом должностные лица этой фирмы, по всей видимости, могли вступить в преступный сговор с Дроботами, что бы не возвращать права ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" с целью присвоения сделанных компанией инвестиций.

Журналисты отмечают, что масштаб строительной аферы может переплюнуть высотки Войцеховского и пресловутую "Элита-центр". Известно, что Дроботы совместно с партнерами-соучастниками планируют построить и продать около 14 500 квартир (680 000 м.кв.) в указанном ЖК на Маланюка, 101.

Когда ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" выбросили их проекта, Дроботы, по мнению инвестора, очевидно, решили усугубить ситуацию и привлечь для строительства другие компании, чтобы те по проекту, за который "Атланта" заплатила более $10 000 000, отстроили дома, а затем распродали в них квартиры.

Так, ОАО "ДКБМК"братьев Дроботов, по мнению пострадавшей стороны, абсолютно незаконно передал функции заказчика строительства другим лицам: ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", ООО "Компания" Элонг", КП "Житлоинвестбуд УКБ ", ООО" Компания "Энергобудлизинг", ООО" Компания по управлению активами "Энергобудлизинг".

Представители ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" усматривают в этом преступный сговор, а строительство ЖК по их проекту называют незаконным. Сегодня указанные компании, присоединившиеся к проекту Дроботов, активно продают квартиры и ускоренно пытаются достроить дома.

Как прокуроры и следователи прятали концы в воду

То, что произошло далее, больше напоминает остросюжетный триллер. Журналисты "Дістало" намекают на то, что Дроботы якобы могли сговориться с прокурорами и следователями, чтобы те в рамках уголовного производства по строительству ЖК "Русановская гавань" изьяли в ГАСКе всю проектную и разрешительную документацию, а потом "потеряли ее", лишив "АтлантаИнвест энд Девелопмент" аргументов в хозяйственных спорах.

Прокурор КМП №4 Грекова Серафима Александровна

Описанная выше схема была воплощена в жизнь в 2017 году прокурором Киевской городской прокуратуры №4 Грековой Серафимой Александровной, которая в суде ходатайствовала об изъятии всей проектной документации из ГАСИ в Киеве. Расследователи обнаружили, что сразу же после этого прокурорша приобрела дорогую недвижимость в Киеве.

В следующем выпуске программы "Дістало" журналисты обещают раскрыть информацию, получала ли взятку прокурорша, а также назвать фамилии высокопоставленных представителей прошлой власти, которые не только покрывали аферу, но и были ее идейными вдохновителями и акционерами.

Уголовные дела и ответственность: посадят ли соучастников аферы

Доподлинно известно, что в сентябре 2019 года суд постановил признать ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" потерпевшей стороной по уголовному производству № 42016101040000204.

По нашей информации, фокус с исчезновением из ГАСИ проектной документации просто так не сойдет с рук правоохранителям и заказчикам. Сегодня Государственным бюро расследований расследуется уголовное производство за № 62019000000001296 по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении служебных лиц Киевской местной прокуратуры № 4 и СО Днепровского УП ГУНП в г. Киеве.

Также известно, что крупные проблемы начались и у самих братьев Дроботов не только по уголовным производствам, связанных со строительством ЖК "Русановская гавань", но и за дела минувших лет.

Речь может идти о "махинациях" "Айбокс-Банка" со связанными кредитами, а также о том, когда экс-депутат Киевсовета от БЮТ Владимир Дробот возглавлял КП "Труханов остров", позже трансформировавшееся в Генеральную дирекцию по обслуживанию иностранных представительств.

Тогда у лесного хозяйства города было украдено почти 10 га драгоценного леса. Вековые дубы вырубили, а участки начали застраивать коттеджами. Один из таких коттеджных городков должен был быть построен как раз для Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, директором которой был как раз Владимир Дробот.

Ирония судьбы состоит в том, что строить домики должна была компания опять-таки Дроботов "Миськбудинвест". Городок в заповедной зоне Пуща-Водицы (ул. Курортная, 9), как известно, построили, но живут там отнюдь не послы, а сами братья Дроботы. Среди их соседей – генералы СБУ и прочие видные деятели. Известно, что нынче делом занимается Генпрокуратура. В мае 2019 года по ходатайству прокуратуры Печерский райсуд арестовал все десять гектаров леса, готовится сообщение о подозрении.

Еще одно громкое дело, по которому братья Дроботы могут загреметь за решетку, крупная афера со средствами громады города Киев. Известно, что сегодня по фактам разворовывания бюджетных средств расследуется уголовное производство №42019101040000045 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины. По мнению правоохранителей, есть достаточные основания полагать, что должностные лица КП "Плесо" и ООО "Миськбудинвест" совершили завладение бюджетными средствами.

Пользуясь защитой и высоким покровительство властьимущих, братья последние десять лет чувствовали себя безнаказанными. Журналисты называли их "присосками" к городскому бюджету, которые через подкотнтрольные коммунальные предприятия Киева и свои строительные компании якобы выводили сотни миллионов гривен.

Но с приходом ко власти Владимира Зеленского и частичной перезагрузкой правоохранительной системы появилась вероятность, что вскоре такие уголовные производства обретут новый импульс и будут доведены до логического завершения, венцом чего станет привлечение совершивших правонарушения к уголовной ответственности.

Пока журналисты проекта расследований "Дістало" готовят выход очередного эпизода, предлагаем ознакомиться с анонсом программы.

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