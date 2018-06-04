Брата Зайцевой поймали на пьяном вождении: опубликованы фото

Патрульная полиция в Харькове остановила с признаками алкогольного опьянения брата Елены Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП на улице Сумская.

"Этот дядя на фото — Василий Васильевич Зайцев, 1992 года рождения. Знакомая фамилия, не правда ли? Вчера в Харькове он был остановлен патрульной полицией за рулем своего BMW, гос номер AX7070AP, при этом также имел все признаки опьянения", – сообщает "Киев оперативный".

Василий Зайцев

Отмечается, что мужчина отказался от любых тестов.

"Видимо, до сих пор скорбит по погибшим в трагедии, где его сестра была одной из ключевых участниц, поэтому и выпил", – резюмировали в сообщении.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил обвиняемым Алене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения до 1 июня.

24 апреля в суде дали показания свидетели, сообщившие, что Зайцева ехала точно не на зеленый сигнал светофора.

11 мая были озвучены результаты технической экспертизы машин подозреваемых в ДТП. 17 мая в суде рассказали о результатах исследования видеозаписей, которые доказали нарушение правил со стороны подсудимых. 22 числа эксперты озвучили данные по исследованию автомобилей Зайцевой и Дронова.