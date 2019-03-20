Брат заказал брата: на Винничине разыгралась жуткая трагедия

В селе Хоменки Шаргородского района Винницкой области, ограбили и убили 33-летнего предпринимателя Евгения Лыська.

Правоохранители подозревают, что бандитов на мужчину навел его двоюродный брат, который ранее участвовал в АТО на Донбассе и работал в милиции, передает 33 канал.

Сообщается, что двое грабителей в масках ворвались в дом предпринимателя, связали его и забрали около полмиллиона гривень и другие ценные вещи. Освободившись, Лысько бросился догонять злоумышленников.

По информации издания, его брат Владимир якобы в это время сидел в засаде неподалеку. Как только предприниматель догнал нападавших, один из грабителей выстрелил в него из боевого пистолета.

Убитый Евгений Лысько 33 канал

Отмечается, что подозреваемые скрылись с места преступления, однако полиции удалось зафиксировать их отпечатки на автомобиле убитого. Именно эти следы позволили правоохранителям установить, что вместе с грабителями там, вероятно, был и родственник Лыська, которого ранее уволили из милиции за угон авто.

Мужчина сам признался в содеянном и рассказал, что банду собрал из бывших однополчан на Донбассе. Преступление было спланировано заранее: Владимир привез товарищей к дому брата и показал все входы и выходы.

Причиной, по его словам, стало то, что он поссорился с родственником 3 года назад и знал, что у Лыська был неплохой доход. Кроме того, незадолго до смерти предприниматель женился.

По информации полиции, двое подозреваемых были задержаны. У них изъяли деньги, бронежилеты, военную форму и оружие. Третьего фигуранта, которому и приписывают смертельный выстрел, пока найти не удалось.

33 канал

33 канал

33 канал

33 канал

33 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Звенигородке Черкасской области неизвестный застрелил супружескую пару предпринимателей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram