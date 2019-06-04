"Кирюша, не умирай!" Что известно об убийстве пьяными копами 5-летнего ребенка

В Переяслав-Хмельницком двое пьяных полицейских в пятницу вечером, 31 мая, устроили стрельбу по баночкам. Развлекались они буквально в 20 метрах от места, где находятся жилые дома и играют дети. Одна из пуль попала в голову 5-летнего Кирилла Тлявова.

Мальчика без сознания доставили сначала в местную больницу, а затем переправили в Киев, в Центр детской нейрохирургии. Тут врачи провели операцию, но достать пулю из головы ребенка не смогли. Кирилл умер в понедельник, 3 июня, не приходя в сознание. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Кирюша, не умирай!"

Родные раненого пьяными копами 5-летнего Кирилла Тлявова не покидали холл перед отделением реанимации Центра детской нейрохирургии на ул. Подвысоцкого в столице. И до последнего надеялись на чудо.

Кирилл (по центру) со старшим братом, мамой и папой Facebook Татьяны Тлявовой

"Я глажу его по ручке, сказочки ему рассказываю. Я уверена, что он меня слышит, должен слышать", – рассказывала бабушка Кирилла Александра Тлявова.

Рядом с мамой Татьяной и папой Игорем сидел и старший брат Кирилла, Денис, который стал свидетелем трагедии.

"Он сам пережил стресс. Когда пуля попала в голову Кирилла, и он упал весь в крови, брат не своим голосом кричал: "Кирюша, не умирай!". От его крика выбежала соседка на улицу. Не услышать детский крик было невозможно. Так что эти полицейские все прекрасно слышали, они находились за кустами, буквально в 20 метрах. Там они и стреляли по баночкам", – с болью говорит OBOZREVATEL бабушка Кирюши Александра Тлявова.

Кирилл (справа) с мамой и братом Facebook Татьяны Тлявовой

Местные жители рассказывали, что пьяные полицейские на этом не остановились, они продолжали развлекаться, поехали на озера и куролесили всю ночь, пока под утро их не задержали их коллеги. Мужчины были настолько пьяны, что двух слов связать не могли.

А на самом пустыре, где развлекались копы, уже не раз замечали признаки стрельбы. Весной это место заливает водой, летом тут люди устраивают огороды, а пустующая земля поросла бурьяном.

На пустыре часто устраивают стрельбу ТСН

На этом месте Кирилл играл с друзьями, когда в него попала пуля ТСН

Врачи Центра нейрохирургии так и не смогли достать пулю из головы ребенка. По их словам, пуля раздробила кости черепа и застряла в мозгу. Поэтому определить, из какого оружия она выпущена, невозможно.

Как рассказал OBOZREVATEL главный врач Киевского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук, у ребенка было повреждено левое полушарие. Хирурги провели две операции и удалили часть мозга.

По словам профессора Николая Полищука, пуля находилась так глубоко, что удалять ее было опасно. В понедельник днем врачи не давали никаких прогнозов. А к вечеру мальчик скончался.

Кирюша с мамой Facebook Татьяны Тлявовой

Что известно о копах?

Имена пьяных копов, которые, вероятно, убили Кирилла, Владимир Петровец и Иван Приходько. Именно их полиция подозревает в совершении преступления.

У мужчин проведены обыски дома, изъято оружие и патроны. А на расстоянии 70-150 м от места трагедии найдены банки и стаканчики, по которым вели стрельбу. А также патроны от пистолета "Флобер".

У Петровца трое детей – две дочки и старший сын, Станислав. Местные говорят, что с пьяными полицейскими, который устроили стрельбу рядом с жилыми домами, были и два подростка, один из них, возможно, сын копа, а второй якобы его друг.

Судя по декларации Петровца, он владеет земельным участком в Переяслав-Хмельницком площадью 20 тыс. кв м. У него есть жилой дом 103 кв м, и автомобиль Ауди А8.

А его супруга работала в исполкоме Переяслав-Хмельницкого городского совета в финансовом отделе. На супругу также оформлено три земельных участка, квартира 65 кв м и дачный домик в 98 кв м.

"Люди говорят, что этого полицейского уже вроде увольняли с работы, но он восстановился через суд", – рассказывает Татьяна Тлявова.

Второй полицейский Иван Приходько. Он служит инспектором в Нацполиции, раннее был в роте обеспечения безопасности на дорогах. У него есть дочка и сын. А супруга Приходько, Марина, владеет большим комплексом недвижимости в Переяслав-Хмельницком площадью почти 6 тысяч кв м. Женщина увлекается свадебными прическами.

В Переяслав-Хмельницком местные жители считают, что полицейские смогут избежать наказания.

"Все думают, что эти копы просто откупятся. Никто о них ничего хорошего вспомнить не может. Все говорят, что это мерзавцы. И если их отпустят, то люди готовы их разорвать", – говорит бабушка Кирюши.

Отец Кирилла, Игорь, с трудом может говорить. "Я никого из них видеть не хочу. Вероятно, я даже знаю их в лицо, они ведь живут недалеко от нас. Эти преступники живут рядом с нами", – с болью выдавливает из себя отец.

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