За деньги конкурентов: брата Ермака обвинили в работе против международного бизнеса

Денис Ермак, брат главы Офиса президента Андрея Ермака, организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта в Украине "ТИС" и его международных партнеров.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на видеозаписи нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса. Делать это собирались якобы в интересах конкурентов.

Журналисты утверждают, что в их распоряжении оказалось около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности. Встречи проходили в августе-октябре 2019 года. На них Ермак обещал помочь с трудоустройством.

Отмечается, что значительная часть встреч команды Ермака посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний – датской Maersk.

Денис Ермак на записи видео bihus.info

"Уничтожать связи" двух компаний Ермак с помощниками брались якобы в интересах конкурентов – одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

В разговоре Дениса Ермака речь идет о том, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц для реализации их целей.

Журналисты связались с руководителями компании "КТЛ Украина". К ним, судя по видео, Денис Ермак отправлял доверенное лицо Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk.

Владимир Лебедев bihus.info

В компании отметили, что Денис Ермак ранее работал в "КТЛ Украина", а также подтвердили, что посредник Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. При этом они настаивают, что мотива "уничтожать связи" "ТИС" и Maersk не было.

При этом на видео 6 сентября Денис Ермак, инструктируя Лебедева, говорит другое: "Чем быстрее мы начнем предпринимать активные действия, излагать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку".

Во время этого разговора Ермак надиктовал Лебедеву телефоны коммерческого директора "КТЛ Украина" Андрея Кузьмина и гендиректора Игоря Хохлова. Он объяснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мер по борьбе с "ТИС" и Maersk.

Денис Ермак на записи видео bihus.info

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