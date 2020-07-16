Брал в плен россиян и был примером: чем запомнился погибший под Зайцевым командир "Мир"

Алексей Титофф Расследования 12:30, 16.07.2020

Погибший в районе Зайцево морской пехотинец, лейтенант Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир" был командиром разведки в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр".

В 2017 году Красногрудь разрабатывал и принимал участие в операции, в ходе которой был пленен российский военный Виктор Агеев, сообщает "Радіо Свобода".

Дмитрий Красногрудь
"Радіо Свобода"

Украинский разведчик с позывным "Поль" рассказал подробности спецоперации с "Миром", когда был пленен Агеев.

"Спецназовцы вошли в дом и вытащили оттуда четырех наемников. В том числе и Агеева. Связали, накрыли тряпкой и переправили на другой берег реки. Они сопротивления не оказывали. Впоследствии на улице на нас наткнулись два человека. Мы стали лицом-к-лицу. Один из них был "Алекс", командир этой небольшой группы. Мой напарник крикнул на украинском "Оружие на землю!" А я думаю: они могут не понять. Поэтому повторил на русском", – рассказывал он.

"Поль" добавил, что российские наемники применили против них оружие, сперва немного замешкавшись.

"Россиянин, очевидно, не понял, что происходит. А еще и спутал меня с Агеевым: ведь я, как и тот, с бородой и белокурый. Еще был в русской форме, специально заранее приобрел. Он даже мне улыбнулся, а за секунду все понял, схватился за свою СВД и начал по нам палить. Второй боевик попытался прошить нас очередью из АК-47", – вспоминал украинский разведчик.

Также сослуживцы Красногрудя говорили, что за ним, как командиром, готовы были идти хоть на край света, и был для всех примером. По словам наших военных "Мир" занимался саперным делом, которое обожал. После окончания контракта, некоторое время жил гражданским жизнью, но после снова вернулся в армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля, в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве умер еще один украинский защитник.

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