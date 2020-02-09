Отзывать не будут: министр обороны ответил на скандал с бронежилетами

Некачественные бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины, пока отзывать не планируют.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода". Через закупку этих бронежилетов ранее арестовали начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения министерства обороны Дмитрия Марченко. Следователи называли купленные бронежилеты некачественными.

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"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", – сказал Загороднюк.

Он ожидает, что следствие по этому делу будет беспристрастным.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь", – добавил министр.

Андрей Загороднюк Радио Свобода

Напомним, в ноябре Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении пяти тогдашним чиновникам Министерства обороны из-за скандала с бронежилетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Андрей Загороднюк заявил, что в Украине запланировано строительство двух новейших военных баз по стандартам НАТО. Также появятся мобильные военные городки.

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