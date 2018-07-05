Браконьерили во время нереста: в Азовском море СБУ "выловила" крупную "рыбу"

Служба безопасности совместно с полицейским подразделением КОРД поймали в Азовском море два судна браконьеров, которые ловили рыбу во время нереста в нарушение законодательства.

По данным оперативников, руководители двух государственных учреждений в Запорожской области из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы в Азовском море во время нерестового запрета, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, используя квоту на вылов биоресурсов, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы для проведения исследований. На самом деле браконьеры осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

В ходе спецоперации два судна, в которых было почти 10 тонн рыбы, задержаны в акватории Азовского моря и арестованы.

В рамках дела было проведено 25 обысков. На складах частных структур выявлено почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.

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Согласно предварительным данным, ущерб, нанесенный государству, достигает 50 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Бердянске Запорожской области полиция задержала двух браконьеров, которые незаконно наловили камбалы на 300 тыс. грн.