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9 октября • обновлено в 18:51
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Боятся США: оккупанты задумали закрыть Крым "охотниками за невидимками"

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Российские оккупанты решили разместить в Крыму сверхмощные радиолокационные станции Ниобий-СВ, которые способны обнаруживать самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Контроль воздушного пространства задумали усилить после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщают "Известия".

В Минобороны РФ заявили, что Ниобий – "фактически неуязвим" и обладает высокой маневренностью. В ведомстве рассчитывают, что радары поступят на вооружение до конца 2019 года.

"Ниобий-СВ"

"Ниобий-СВ"

Президент российской Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Крым есть от кого прикрывать новыми РЛС. Например, так называемый район противоракетной обороны, созданный США в Румынии и призванный защитить Европу от "иранской угрозы". По его мнению, это красивая легенда для того, чтобы скрыть размещение наступательных средств.

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"Специалистам хорошо известно, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков "Томагавков", — рассказал эксперт. — Оборонительным оружием их не назовешь. Эти многоцелевые высокоточные крылатые ракеты могут атаковать как наземные, так и надводные цели. Их размещение в Румынии выгодно для США со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния".

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Александров Сергей
Александров Сергей
Крым - важнейший форпост России во всем черноморском регионе. Неудивительно, что его так охраняют!
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