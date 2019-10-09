Боятся США: оккупанты задумали закрыть Крым "охотниками за невидимками"

Российские оккупанты решили разместить в Крыму сверхмощные радиолокационные станции Ниобий-СВ, которые способны обнаруживать самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Контроль воздушного пространства задумали усилить после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщают "Известия".

В Минобороны РФ заявили, что Ниобий – "фактически неуязвим" и обладает высокой маневренностью. В ведомстве рассчитывают, что радары поступят на вооружение до конца 2019 года.

"Ниобий-СВ" RТ

Президент российской Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Крым есть от кого прикрывать новыми РЛС. Например, так называемый район противоракетной обороны, созданный США в Румынии и призванный защитить Европу от "иранской угрозы". По его мнению, это красивая легенда для того, чтобы скрыть размещение наступательных средств.

"Специалистам хорошо известно, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков "Томагавков", — рассказал эксперт. — Оборонительным оружием их не назовешь. Эти многоцелевые высокоточные крылатые ракеты могут атаковать как наземные, так и надводные цели. Их размещение в Румынии выгодно для США со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния".

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

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