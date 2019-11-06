"Боятся, что мы их задавим!" В ВСУ признались, как доводят до истерики "Л/ДНР"

Бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины.

Об этом рассказал один из украинских защитников. Видео опубликовано в Facebook на странице "Повернись живим".

"Мы включаем им каждое утро в 6 часов гимн Украины. У нас так заведено. Мы себе купили специальную колонку для этого. Включаем им", - рассказал боец.

По его словам, оккупанты обстреливают украинские позиции лишь тогда, когда им на подмогу приходят спайпера или спецназовцы.

"А так они просто боятся, что мы задавим их силой", - рассказал защитник Украины, добавив, что "мы стоим за свою землю, а они просто наемники".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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