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6 ноября • обновлено в 19:33
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"Боятся, что мы их задавим!" В ВСУ признались, как доводят до истерики "Л/ДНР"

2.6т Читать материал на украинском

Бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины.

Об этом рассказал один из украинских защитников. Видео опубликовано в Facebook на странице "Повернись живим".

"Мы включаем им каждое утро в 6 часов гимн Украины. У нас так заведено. Мы себе купили специальную колонку для этого. Включаем им", - рассказал боец.

По его словам, оккупанты обстреливают украинские позиции лишь тогда, когда им на подмогу приходят спайпера или спецназовцы.

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"А так они просто боятся, что мы задавим их силой", - рассказал защитник Украины, добавив, что "мы стоим за свою землю, а они просто наемники".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекались,пердаки раскалилась докрасна...
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ополченцы, очень боятся, особенно когда про котлы вспоминают. Воёны света очень храбро языком мелят и мастерски убивают детей и гражданских.
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Питон Каа
Питон Каа
Тю..., а почему скакуасы решили что "Щеня вмэрла" может кого-то до истерики довести...? Ну разве что от смеха..., особенно если вспомнить, что об этой унылой песенке американский посол скулил...
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