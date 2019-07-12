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Боятся бегства: в "Л/ДНР" начали насильно отбирать украинские паспорта

5.3т Читать материал на украинском

У воюющих на стороне "Л/ДНР" террористов отбирают украинские паспорта для того, чтобы они не попали на территорию Украины.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей странице в Facebook со ссылкой на сводку "Информационного сопротивления".

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"С целью недопущения военнослужащими 1 и 2 АК ВС РФ выхода на подконтрольную Украине территорию, оккупационное командование в принудительном порядке изымает у них паспорта граждан Украины, которые яко бы закладываются на сбережение в "секретной части", – пишет Машовец.

При этом сторонники "ДНР" говорят о том, что паспорта уничтожает командование.

"Значительное количество "военнослужащих" оккупационных формирований из числа местных коллаборантов уверено в том, что эти паспорта они уже не увидят", – рассказал Машовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результатебоевых действий на Донбассе 11 июля.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
Сприймається як добрий знак від Росії щодо вирішення питання з ново-мало-недо-росіянами.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Давно пара
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