ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Боярышник" уже не берет": в "ЛНР" отравились новой чудо-настойкой

1.2тЧитать материал на украинском

В фейковой "ЛНР" двое местных жителей отравились настойкой чемерицы. Данный факт вызвал насмешки в сети.

В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook с иронией отметил, что "Боярышник" пособников террористов уже не берет.

Отмечается, что двое пострадавших (мужчина и женщина) в г. Первомайск (Луганщина) попали в реанимацию.

Новости
Сбежали в США: всплыла скандальная информация о семье ярого фаната "ЛНР"

Адская настойка

Адская настойка

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2016 года в российском Иркутске погибли 74 человека из-за отравления "Боярышником", в составе которого эксперты Минздрава РФ обнаружили метанол и антифриз.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Луганска и Луганской области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel