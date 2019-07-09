"Боярышник" уже не берет": в "ЛНР" отравились новой чудо-настойкой

В фейковой "ЛНР" двое местных жителей отравились настойкой чемерицы. Данный факт вызвал насмешки в сети.

В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook с иронией отметил, что "Боярышник" пособников террористов уже не берет.

Отмечается, что двое пострадавших (мужчина и женщина) в г. Первомайск (Луганщина) попали в реанимацию.

Адская настойка

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2016 года в российском Иркутске погибли 74 человека из-за отравления "Боярышником", в составе которого эксперты Минздрава РФ обнаружили метанол и антифриз.

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