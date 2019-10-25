Боялась сообщить мужу и украла чужого: всплыли подробности о похитительнице младенца в Киеве

Сегодня будут избирать меру пресечения бывшей военной Анастасии Полищук (Глотовой), девушке, которая похитила трехмесячного ребенка под Киевом.

Ей предъявили подозрение по ст. 146 похищение человека. Если ее вина подтвердится, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокат Анастасии Полищук (Глотовой – это фамилия ее первого мужа) Дина Дрыжакова сказала OBOZREVATEL, что полиция вчера не допускала ее к Насте.

Анастасия Полищук (Глотова) работала волонтером Facebook Анастасии Полищук

"Они говорили, что у нее уже есть адвокат. Это бесплатный защитник, но по закону подозреваемый может иметь до пяти адвокатов. Она может сама от меня отказаться, но не пускать они не имели права. Я попала к Насте только в час ночи, я очень этим возмущена", – говорит Дина Дрыжакова.

По словам защитницы, Анастасия, когда уносила ребенка, не понимала своих действий и могла действовать в состоянии аффекта. "У нее не было цели нанести вред или продать ребенка. Она принесла его домой как своего ребенка и уложила спать. Как она рассказывала мне, она была беременна, но на ранних сроках у нее произошел выкидыш. У нее были определенные трудности с отцом ребенка и она боялась сказать ему, что потеряла его", – говорит Дрыжакова.

Полиция вернула матери украденного ребенка Скрин видео

Также адвокат подтверждает, что 26-летняя Анастасия была контужена, у нее есть медицинские документы. "Вероятно на фоне контузии и стресса от потери ребенка, у нее что-то произошло, она не осознавала своих действий", – считает адвокат.

Украденный малыш уже дома Нацполиция

Руководитель Украинской военной организации "Спас-23" Владимир Волков, у которого два года Анастасия Полищук работала, говорит, что ничего плохого за девушкой не замечал.

"Настю к нам привели ребята добровольцы в 2016 году. Они рассказали, что она служила в батальоне им. Кульчицкого в медчасти. Она два года участвовала во всех наших мероприятиях, активно помогала, возила на передовую продукты и одежду. И никогда ничего такого я за ней не замечал. Некоторые меня спрашивали, не просила ли она у кого-то денег. Нет, у нас такого не было", – уверяет Владимир Волков.

Анастасия Полищук (слева в третьем снизу ряду) Facebook Анастасии Полищук

Год назад Анастасия сообщила Волкову, что хочет уйти из организации и строить свою личную жизнь. В то время у нее был молодой человек, с которым она встречалась.

"Я не возражал, после этого тесных контактов у нас не было. В соцсетях я видел, что она вроде вышла замуж, потом узнал что она забеременела, я порадовался за нее. И то, что произошло для меня как гром с ясного неба", – говорит Волков.

Анастасия со своим возлюбленным Александром К.

Что касается молодого человека, то Владимир Волков отзывается о нем достаточно сдержанно. "Я не помню даже как его звали, вроде Максим. Он участвовал в Михомайдане и Настя тоже, она носила туда продукты, они ставили палатки. Я был не против, потому что там принимали участие многие наши сослуживцы. Но парня этого попросил к нам в организацию не приводить. Он мне не нравился, глаза прятал, напоминал персонажа из "Республики Шкид", который лазит по карманам. У нас свои понятия о поведении, о чести, об отношениях. И вот такие юркие хлопцы нас не интересуют", – вспоминает Волков.

Владимир Волков с Настей Полищук Facebook Анастасии Полищук

Как выяснилось, Анастасия часто подрабатывала няней. И даже помогала своей подруге в воспитании ребенка, пока на была занята на службе. С ребенком подруги она часто приходила в организацию, ездила на задания.

В полиции заявляли, что молодой человек Анастасии, от которого она ждала ребенка, находится в тюрьме. Это подтверждают и некоторые ее знакомые.

Сообщение на страничке Насти в соцсетях

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

Отец Анастасии Полищук рассказал, что она уехала в Киев учиться лет шесть назад. Там пошла на Майдан, а затем ушла воевать, была медсестрой. За три дня до похищения ребенка она сообщила отцу, что он стал дедушкой.

Как сообщили в полиции, похитительница 1993 года рождения, родом из Бердичева. "После контузии переехала жить в Киево-Святошинский район, где познакомилась с молодым человеком. Ее бывший муж сейчас находится в тюрьме. Познакомившись, она забеременела, хотя раньше не могла забеременеть от предыдущего мужчины. Так сложилось, что беременность прервалась. Однако женщина во что бы то ни стало хотела иметь ребенка. Она добавилась в ряд групп в соцсетях и вынашивала план похищения ребенка", – сообщили правоохранители.

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