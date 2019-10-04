Освободили по "закону Савченко": в Ривне мужчина пытался изнасиловать и убить девушку

В Ривне 26-летний парень пытался изнасиловать и убить свою соседку. Он схватил ее посреди улицы, душил и бил до потери сознания. Мужчина был судим, но за месяц до нападения его освободили "по закону Савченко".

Накануне поздно вечером девушка возвращалась домой, но внезапно на нее сзади набросился мужчина и начал душить. Та потеряла сознание, а когда на мгновение пришла в себя – узнала в нападавшем соседа. Об этом говориться в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он намеревался ее убить, после того совершил попытку изнасилования", – рассказал заместитель руководителя ГУ Нацполиции Ривненской области Александр Панасюк.

В Ривне мужчина пытался изнасиловать и убить девушку Скриншот

Девушке помогло то, что в момент нападения она говорила с подругой по телефону, которая услышала крики о помощи и позвонила в полицию. Правоохранители и активисты, которые были неподалеку, отправились на место. Но нападавший, поняв, что приближаются копы, убежал. Потерпевшая же едва могла говорить.

"Выбежала из-за остановки, босая, растрепанная, с явными телесными повреждениями, билась в истерике", – рассказал координатор проекта PitBull Дмитрий Леонтиюк.

В розыске нападавшего полиции помогало множество людей. Менее чем за пол суток оперативники на одной из улиц задержали нападавшего.

Так, 10 лет назад 26-летний житель Ривного напал на 11-летнюю сестру Ирины Масловой – Катерину. Он задушил ее и изнасиловал. Тело школьницы преступник спрятал в недострое и наблюдал, как сутки ее искали.

Тогда мужчине дали приговор – 13 лет тюрьмы. Однако он вышел на свободу месяц назад, на несколько лет раньше – ему сократили срок "по закону Савченко".

Сейчас нападавшего допросила полиция. Мужчине уже объявили подозрение за покушение на убийство и изнасилование. Ему грозит пожизненное заключение.

OBOZREVATEL узнал подробности громкого дела, когда вРивненской области школьница обвинила 18-летнего парня в изнасиловании, после чего тот повесился. Родственники погибшего говорят, что он свел счеты с жизнью, не выдержав клеветы.

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