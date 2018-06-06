Боролся с коррупцией: на Харьковщине нашли повешенным активиста. Фото с места преступления

Активиста, который боролся с коррупцией, днем 5 июня нашли повешенным в Чугуевской районе Харьковской области.

Как сообщает адвокат и правозащитник Роман Лихачев, один из последних постов погибшего касался выяснения законности действий по вывозу отходов в очистные сооружение КП "Вода Эсхара".

При этом в полиции считают, что было совершено самоубийство.

"Тело 23-летнего жителя поселка Эсхар без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна", - сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители сообщают, что 5 июня около 12:00 в Чугуевский отдела полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар, которая сообщила о том, что ее сын 4 июня в 16:30 ушел из дома и не вернулся.

Место преступления МВД

"На поиски мужчины были ориентированы личный состав отдела полиции. 5 июня около 20:10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна. Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении, где уточняется,что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 5 июня неизвестные напали на местного лидера движения "Автомайдан" Виталия Устименко и нанесли ему ножевые ранения.