''Боролся до последнего!'' В Запорожье трагически умер известный волонтер

В Запорожье от продолжительной болезни скончался известный украинский волонтер Антон Горбенко.

25-летний парень умер в одной из городских больниц, сообщил в Facebook сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

"19 января утром в 6:30 в больнице Запорожья, не выходя из комы, умер известный украинский волонтер Антон Горбенко. 25-летний парень страдал от онкологического заболевания. Антон всячески помогал украинским военным с самого начала боевых действий на Донбассе, был на войне с 2014 по 2016 годы. Кроме волонтерской деятельности, также был водителем. В последнее время парень боролся со смертельной болезнью", – рассказал он.

Антон Горбенко. Facebook

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