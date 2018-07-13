Боролись с начала войны: стало известно о гибели двух воинов Украины. Фото

В Украине погибли двое военных, которые защищали суверенитет государства на Донбассе от России.

"12 июля 2018 года после продолжительной болезни, вызванной в результате ранения в зоне АТО, умер боец ​​отдельной роты, 17 ОМПБ - сержант Михайленко Анатолий Сергеевич - родился 11 марта 1972. Командир отделения 2-го взвода 1 роты охраны", - сообщил Виктор Танцюра на своей странице в Facebook.

Анатолий Михайленко Виктор Танцюра / Facebook

В августе 2014 он прибыл в зону АТО и выполнял свои обязанности на посту № 2 возле с. Шумы. В том районе он служил 1,5 месяца, пока не получил ранения.

Анатолий Михайленко Виктор Танцюра / Facebook

"Затем длительное лечение в госпиталях, но опухоль мозга не давала покоя, отказали ноги, потеря зрения до полной слепоты, и как следствие смерть. За время службы в ОР 17 ОМПБ сержант Михайленко А.С. запомнился товарищам, как надежный боец, на которого всегда можно рассчитывать в трудную минуту. Хорошее знание оружия, отличная военная подготовка, уравновешенность, принесли ему заслуженное уважение собратьев. Вечная память герою! О месте и времени похорон будет доказано дополнительно", - рассказал Танцюра.

Анатолий Михайленко Виктор Танцюра / Facebook

Также, погиб 45-летний военный из Кременчуга Юрий Питулько из 57-й отдельной мотопехотной бригады, передает "Телеграфъ".

1 сентября 2014 года он заключил контракт с Вооруженными силами и отправился в зону АТО. Питулько защищал Краматорск, Луганское, Константиновку. 14 июля воина проведут в последний путь. Его похоронят на Свиштовском кладбище Кременчуга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали 20 воинов, которые погибли в результате военной РФ агрессии на Донбассе.