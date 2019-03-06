Боролась за "русский Донбасс": из Украины сбежала одиозная чиновница времен Януковича

В Беларусь из Украины сбежала одиозная украинофобка Ирина Зайцева, которая раньше работала проректором Луганского института культуры и искусств.

Журналист Денис Казанский в Телеграмм-канале отметил, что Зайцева также была депутатом Луганского облсовета от Партии регионов, заместителем министра культуры при президентстве Виктора Януковича.

"Удивительный феномен. Опять видим сторонника "русского мира", которому не нравится русский мир. Просто какая-то эпидемия. Зайцева и десятки других депутатов, активистов, журналистов, которые так долго боролись за "русский Донбасс", унесли ноги из этого самого Донбасса как только туда по-настоящему пришел "русский мир". Никто не хочет жить в освобожденных от фашистов Донецке и Луганске! Все свалили - кто в Москву, кто в Беларусь. Как же так?" – сообщил он.

Как сообщает "Наша Ніва", Зайцева возглавила кафедру иностранных языков Витебского государственного университета. В своей научной деятельности педагог ознаменовалось тем, что будучи заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Луганского университета культуры и искусств перевела преподавание дисциплин "История Украины" и "История украинской культуры" с украинского на русский язык, на чем не остановилась и предложила филологам преподавать украинский язык по-русски, оставив по-украински только примеры.

Зайцева не раз она называла себя защитницей "русского мира" и русского языка.

"Психологи многих стран давно доказали, что при обучении ребенка на неродном языке его интеллектуальный потенциал снижается на 45-50%!" – заявляла она в 2009 году.

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При этом Казанский подчеркнул, что когда на Донбасс пришел "русский мир", Зайцева уехала из "ЛНР".

"Почему-то борцы за "русский мир" всегда строят этот "русский мир" для других, а сами бегут от него подальше. Куда угодно, лишь бы не в "молодые республики" - хоть в Киев, хоть в Москву, хоть в Витебск", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Казанский рассказал, как террористы ''ДНР'' столкнулись с новой проблемой.

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