Бородай заявил, что мечтает пройти с колоннами по Киеву. Видео

Экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай заявил, что мечтает пройтись с колоннами российских оккупантов по Киеву и в частности по главной улице столицы Украины Крещатику.

Своими размышлениями оккупант поделился в эфире одного из пропагандистских каналов, отметив, что не хотел бы умирать, не воплотив свои планы в жизнь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить о политическом будущем, то, конечно, я кое о чем мечтаю. Конечно, я мечтаю о том, чтобы не просто Донбасс стал бы частью Российской Федерации. Я хочу войти вместе с колоннами наших "добровольцев", не важно во главе ли, просто с колоннами наших "добровольцев" войти в Киев и пройти по Крещатику. Дорогу осилит идущий", – заявил с ухмылкой Бородай.

"Я не могу сказать, что я боюсь, но я бы не хотел умереть, оставив некоторые дела незавершенными. Но мне кажется, я надеюсь, что сумею завершить их", – добавил террорист, отметив, что речь идет не только о его политической карьере.

На дерзкие высказывания оккупанта отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он с сарказмом отметил, что подобным планам оккупантов не суждено сбыться. Ведь ни одному террористу не удастся сделать это живым.

"Еще один мечтатель войти в Киев. Только вместе со сточными водами", – написал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL: