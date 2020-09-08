Бородай, обещавший войти в Киев, пожаловался на потери террористов "ДНР"

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай, который грозился "взять Киев" с "добровольцами", признал, что ряды оккупантов постоянно несут существенные потери.

Более того, боевики продолжают гибнуть даже без боев – во время перемирия они сталкиваются с небоевыми потерями. О смертях бывших сослуживцев Бородай рассказал в эфире одного из пропагандистских каналов России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть и погибшие, к сожалению, с нашей стороны. В том числе за время этого перемирия погибло двое членов "Союза добровольцев Донбасса" на передовой", – признался преступник.

Напомним, ранее Бородай заявил, что для него мало, чтобы Донбасс стал "частью" РФ. Ведь террорист мечтает успеть до своей смерти пройтись с колоннами по главной улице украинской столицы – Крещатику.

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