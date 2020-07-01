Клялись воевать до победы и отдали жизнь: истории защитников Украины, погибших в июне на Донбассе

Война продолжается. В первом месяце лета 2020 навсегда остались четверо воинов. Одному из них исполнилось 22, он мечтал служить в спецназе. Второй отказался от намерений стать священником ради армии. Третий подписывал один контракт за другим, потому что поклялся воевать до победы. А четвертый чуть не дожил до 46-ти и до свадьбы любимой дочери.

Все они родились и жили в разных уголках Украины, имели до войны разные профессии и занятия, лелеяли каждый свои мечты. Но когда пришло время защищать Украину - ни один из них ни минуты не колебался. И делал это до последнего вздоха.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто погиб в боях за Украину.

Леонид Добрянский ("Старый")

Леонид Добрянский Facebook 30 ОМБр

Леонид Цезаревич Добрянский родился 31 июля 1974 года в городе Ружин Житомирской области. Жил с семьей в Киеве.

На срочную службу Леонид пошел в 1992 году, находясь в армии, окончил школу прапорщиков. Однако строить карьеру военного не стал, предпочтя более мирную профессию.

С января 2010 года Добрянский работал на госпредприятии "Антонов", плавил металл и сплавы, получил 4 рабочий разряд.

Как только началась война, ни о какой "отсидке" в тылу для Леонида речь не шла. Ушел на фронт в числе первых добровольцев. Через военкомат в 2014 году попал в 72 ОМБр. Во время боев за Червонопартизанск Луганской области получил достаточно тяжелую контузию. После лечения снова вернулся на войну.

Леонид Добрянский Facebook 30 ОМБр

Осенью 2015-го Леонид Добрянский перешел в 30 отдельную механизированную бригаду имени Князя Константина Острожского. И уже с этим подразделением воевал следующие 5 лет, пройдя вместе с родной бригадой немало горячих точек и выполняя самые сложные задачи. Перед гибелью "Старый" командовал отделением взвода управления разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады.

Вечером 13 июня 2020 года наблюдательный пункт под Попасной на Луганщине, на котором находился "Старый", враг начал обстреливать из минометов. Во время обстрела Леонид получил контузию, но остался на позиции и продолжил бой. В бою воин и погиб: вражеская мина залетела в блиндаж и взорвалась, изувечив тело героя. Побратима "Старого", который находился вместе с ним в блиндаже, спас бронежилет. А еще, как утверждают те, кто своими глазами видел причиненные снарядом разрушения – чудо.

"Он участвовал во многих операциях по захвату заложников. Надежный человек. На него можно было положиться", - так описывал "Старого" в разговоре с журналистами командир батальона 72-й механизированной бригады Виктор Скатерной.

Леонид Добрянский Facebook Леонида Добрянского

"Опытный, смелый, ему доверяли и уважали как командиры так и боевые побратимы, на него можно было положиться, один из лучших бойцов. Он никогда не отказывал в помощи. Заботился обо всех, даже находясь в отпуске, Леонид всегда сдавал кровь в госпитале для раненых собратьев. "Как я могу не служить, если служат молодые ребята? Кто их будет учить, передавать опыт?" – всегда повторял Леонид, вспоминают его побратимы из 30 ОМБр.

Именно поэтому, из-за постоянной, почти отеческой заботы о младших фронтовых товарищах, Добрянский и получил свой позывной – "Старый".

В бригаде говорят: в июле Леониду должно было исполниться 46 лет. Тогда же у мужчины подходил к концу очередной контракт. "Старый" мечтал вернуться домой, выдать замуж 24-летнюю дочь, побыть немного с любимой супругой – и снова вернуться на Донбасс, к своим, чтобы продолжить воевать – до победы.

Но не судьба.

Похоронили Героя в Киеве, на Аллее Славы Лукьяновского военного кладбища.

Илья Струк

Илья Струк Facebook Виктора Залевского

Илья Николаевич Струк родился 1 августа 1995 года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области.

Защищать Украину от российской агрессии он отправился в числе первых, еще в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет.

Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты, он служил в подразделении гранатометчиками.

"Человек-война. Седьмой год на фронте, с которого так и не вернулся", – позже будут писать о воине те, кто его знал.

Погиб морпех 17 июня 2020 года. В этот день враг снова нарушил режим полного прекращения огня. Согласно официальному сообщению командования ВМС ВСУ, Струк находился на боевом дежурстве на одной из позиций подразделения. Жизнь его оборвала пуля вражеского снайпера.

Виктор Мартыненко, священник Владимир-Волынской и Турийской епархии ПЦУ, вспоминает: Илья был очень верующим человеком. Настолько, что вынашивал планы стать священником. Поэтому, отслужив два года в Донбассе, даже взялся получать духовное образование в Почаевской семинарии.

Илья Струк Facebook 503 ОБМП

"Помню, рассказывал, что никому там не говорил об участии в АТО – чтобы не назвали "братоубийцей", так как царит там сплошной "русский мир". Затем перевелся на заочное обучение, – надо было помогать маме, которая тяжело болела. Впоследствии снова пошел в армию. И вот – нет уже Ильи, снайперская пуля оборвала его жизнь. Не будет ни бракосочетания, ни священничества, ни семьи – ничего, о чем мечтал", - написал после страшного известия Мартыненко на своей странице в одной из соцсетей.

"Он был одним из самых искренних людей, которых я знаю. Умел слушать. Был довольно набожным человеком. Не скажу, что парень был душой компании, но он всегда поддерживал все наши начинания. Мы с ним жили в одной комнате. И когда речь шла о том , чтобы скинуться и купить что-то, чтобы украсить наш быт, Иллюха был только за. Он всегда был, как говорят, "за любой кипишь, кроме голодовки", – вспоминает близкий товарищ погибшего воина Андрей.

По словам побратима Ильи, юноша был полон желаний и планов, хотел связать жизнь с армией и собирался создать семью.

"Последние полгода Иллюха начал активно заниматься спортом. Бегал, приводил себя в порядок, потому что планировал свадьбу... Собирался поступать на офицера. Со стороны начальства у него был "зеленый свет"... Ему не хватило буквально месяца до поступления. Документы он уже подал. И не успел", – рассказал товарищ.

Как вспоминают друзья погибшего воина, с Ильей было просто. Он никогда не избегал работы, не искал отговорок, а брал и делал. Юноша всегда готов был прийти на помощь. И очень любил пошутить, хотя его чувство юмора понимали не все.

"Брат, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил!" – пообещали, прощаясь с погибшим товарищем, воины 503 ОБМП.

Похоронили 24-летнего Героя на кладбище села Поничев. Земляки прощались с ним, как и полагается прощаться с воином: опустившись на колено.

Богдан Коваленко ("Гулливер")

Богдан Коваленко Facebook Богдана Коваленко

Богдан Сергеевич Коваленко родился 2 января 1998 года в пгт Новая Водолага Харьковской области. Окончил Нововодолажскую гимназию. Был единственным сыном в семье.

Контракт с Вооруженными Силами Богдан подписал, когда ему исполнилось 19-ть - в 2017 году. После 4-месячной подготовки в 169-м учебном центре "Десна", молодой контрактник отправился в 54 бригаду - подразделение, с которым с тех пор не расставался до самой смерти.

Богдан Коваленко Facebook Богдана Коваленко

Службу старший солдат Богдан Коваленко нес во 2-м разведывательном взводе 1-го мехбатальона 54 ОМБр имени Гетьмана Ивана Мазепы. Из-за высокого роста и крепкого телосложения побратимы дали молодому воину позывной "Гулливер". Журналистам они рассказывали: Богдан Коваленко после завершения контракта мечтал стать спецназовцем.

В 2019-м в семье Богдана случилось горе: умерла мама. У парня остался отец и бабушка, которой исполнился 81 год.

Погиб воин 18 июня под Авдеевкой, во время боевого дежурства. Около 22 часов Богдана смертельно ранил вражеский снайпер, открывший огонь со стороны оккупированного Спартака.

Богдан Коваленко Facebook Богдана Коваленко

"Он вышел из бойницы посмотреть, включил тепловизор. А у него наверху там есть кнопка. И она, значит, мигнула... Снайпер его даже не видел. Он бил наугад. На вспышку. Я стоял метрах в десятки за углом. Услышал сначала разрыв пули, а потом - как Богдан упал. Полез за ним... Когда вытащили, он еще был жив. А на полпути до городуа – все", – вспоминал об обстоятельствах трагедии побратим Богдана Коваленко, который в разговоре с журналистами 5 канала представился Стасом.

После гибели Богдана один из его родственников, убитый горем, писал в соцсетях, что парня, мол, обманули, что контракт он подписывал с условием, что на Донбасс его не отправят. Впрочем, страница Богдана в Facebook эти утверждения опровергает. "Боритесь – и поборете. Вражеской кровью землю окропите", - писал Богдан в одном из последних своих постов. Поэтому он точно знал, почему и за что воюет.

Богдан Коваленко Facebook Богдана Коваленкоа

"Лучшим, самым лучшим он останется в наших сердцах. К сожалению, не уберегли. Он нас всех оберегал, а мы - нет", - говорила журналистам в день прощания с Богданом Елена Степанюк, которая служила с "Гулливером" в одном подразделении.

Похоронили Героя в родном селе.

Иван Дедюх, 24 ОШБ "Айдар"

Иван Дедюх Facebook Дианы Довгань

Иван Мирославович Дедюх родился 21 января 1983 года в городе Тернополь.

Защищать Украину отправился еще в 2014 году. Воевал в составе 24 отдельного штурмового батальона "Айдар", входящего в состав 53 отдельной механизированной бригады имени Князя Владимира Мономаха.

Иван Дедюх Facebook Ивана Дедюха

Прошел немало горячих точек войны на Донбассе. В частности, участвовал в боях за Дебальцево.

Война для Ивана закончилась 27 июня 2020 года. Тогда, как сообщили позже в "Айдаре", он занимался инженерным оборудованием позиций. И вдруг раздался взрыв. Вследствие разрыва неизвестного боеприпаса Иван получил множественные осколочные ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью: спасти воина не удалось.

Иван Дедюх Facebook Ивана Дедюха

Родственница воина Диана Довгань в день смерти Ивана уточнила обстоятельства гибели военнослужащего. "Он был в землянке, попал снаряд и блиндажом завалило", - написала она в комментариях к собственному сообщению о смерти Дедюха в Facebook.

"Иван был родом из Тернополя, на войну пришел еще в далеком 2014 году, отстаивать права Украины и украинских граждан. Всегда был ответственным человеком, служил командиром отделения, умел ловко управлять своим маленьким подразделением, за что его уважали побратимы. Теперь ему навсегда 37, и он навечно останется воином небесной роты батальона "Айдар", – написали товарищи павшего воина на странице батальона.

Иван Дедюх Facebook Ивана Дедюха

Гибель Ивана Дедюха поразила многих. Из осколков воспоминаний, которыми делятся те, кто знал Ивана, формируется образ воина: храброго, патриотичного, нацеленного воевать до победы Украины.

"В начале года к нам приезжал отец Андрей Любунь – настоятель часовни-пантеона погибшим воинам в АТО в селе Лишня Кременецкого района. А с ним был Иван Дедюх, ветеран АТО/ООС. Так случилось, что они у меня остановились, и мы вечером долго сидели на кухне, до ночи говорили о жизни, о войне и том, что нужно сделать, чтобы ее прекратить. И Иван сказал: "Я снова подпишу контракт, потому что нужно защищать страну"... И вот его нет... Сердце разрывается от боли... Сочувствуем. Ему было 37 лет, как и моему сыночку Игорю", – вспоминает об "айдаровце" мама еще одного павшего защитника Украины Людмила Житникова из Чернигова.

Иван Дедюх Facebook Ивана Дедюха

"Не могу поверить... Мы виделись только один раз, в 2015, когда Иван с волонтером Василием Романским приезжал к нам домой, чтобы забрать сделанную для него "Кикимору". Недавно Вася позвонил, спросил, есть ли у меня хотя бы что-то, потому что Иван собирается на фронт, а ему на рукава "кикиморы" не хватает сетки. Вспомнила, что есть у меня в школьной мастерской почти готовая накидка, с которой можно вырезать на рукава. Передала... Это было 11 июня ... Проклятая война! Покойся с Богом" , – прощалась с погибшим волонтер Оксана Бурега.

Последнее фото Ивана Дедюха, опубликованное на его странице. Через 4 дня его не станет Facebook Ивана Дедюха

"Такой был смелый, только на нуле все время, ни в какие тылы. Что случилось, как? Царство небесное. Покойся, Иван", – вспоминает еще один знакомый воина.

А "айдаровцы" обещают поквитаться с врагом за смерть побратима. И продолжить бороться за победу - увы, уже без него.