"Бориспольский чорт": журналист опубликовал скандальные данные о Годунке

Журналист Владимир Бойко уличил секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого президент Владимир Зеленскийнедавно выгнал с совещания и обозвал "разбойником", во лжи.

Так, на своем сайте "Хроніки Українських Йолопів" он проанализировал автобиографию чиновника и нашел несколько серьезных несостыковок.

В частности, он категорически утверждает: "Я и мои родные к уголовной ответственности не привлекались и судимы ни были". Однако Бойко публикует решение суда, которое противоречит словам Годунка.

Ярослав Годунок ТСН

"29 июня 2000 года Годунок вместе с еще одним "правозащитником" ворвался в квартиру гражданки Карман, которая жила в квартире №1 в доме 1-г по улице Генерала Потапова в Киеве. А привел его в ту квартиру специфический интерес к каналам сбыта наркотиков. Поэтому не станем скрывать и того факта, что уже не первый год господин Ярослав интересуется вопросами купли-продажи наркотических средств. А надо сказать, что сын хозяйки квартиры, кстати – инвалид первой группы, действительно приторговывал "дурью". Обыскав всю квартиру, общественно-политический деятель Годунок ничего интересного не нашел, кроме мобильного телефона и 300 гривен. Этого ему показалось мало и поэтому он, побив сына на глазах у матери, надел на инвалида наручники", – рассказал он.

При этом отмечается, что женщина бросилась по знакомым и насобирала для откупа 900 долл.

Бойко также показал копию приговора.

"Приговором Святошинского районного суда Киева от 16 мая №1-66/2002 милиционер-водитель Годунок Ярослав Николаевич был приговорен к пяти годам лишения свободы по трем статьям Уголовного Кодекса Украины – разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). В качестве дополнительной меры наказания Годунку было запрещено в течение трех лет, то есть до 17 мая 2005 года, занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего секретаря Бориспольского горсовета от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года. Суд также обязал Годунка в соответствии со ст. 76 УК Украины своевременно и периодически являться для регистрации в органы по исполнению наказаний, без их согласия и ведома не менять места жительства и не выезжать за пределы Украины", – сообщил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Напомним: Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям. Однако учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании активно поддерживал Владимира Зеленского. На его странице в соцсети есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

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