Плата за коалицию: один из лидеров "Народного фронта" наживается на duty free в "Борисполе"

Нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук причастен к незаконным схемам в аэропорту "Борисполь". Компании, прямо связанные со скандальным политиком, подмяли под себя огромные площади для магазинов беспошлинной торговли duty free. При этом конкурс они выиграли с очевидными грубейшими нарушениями.

И несмотря на протесты и рекомендации Антимонопольного комитета, а также европейского инвестора, они продолжают игнорировать букву закона. При этом, по нашим данным, с duty free дельцы получают 3 млн евро чистой прибыли каждый месяц. Подробнее о дерзкой схеме – в материале OBOZREVATEL.

Конкурс незаконный?

В 2014 году три компании, связанные с Иванчуком, выиграли контракт на аренду госимущества аэропорта "Борисполь". После чего был заключен договор на передачу объектов в пользование на 10 лет, хотя условия конкурса предусматривали всего-навсего 3-летний срок.

Андрей Иванчук

Впрочем, и сами условия были прописаны дискриминационным образом. На конкурс подавалось пять компаний, среди них и один из мировых лидеров операторов беспошлинной торговли – швейцарская Dufry. Однако ни одна иностранная компания попросту не имела шансов, поскольку была норма об опыте работы в Украине в последние три года.

Dufry сразу же заявила о нарушениях и написала письмо в Кабмин.

"Вышеуказанные условия проведения конкурса, а именно опыт работы в Украине, по мнению заявителя, предоставляют отдельным субъектам хозяйствования преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", – говорилось в обращении.

Однако протесты крупнейшего европейского инвестора остались без реакции Кабмина. И это на фоне объявления руководством страны кампании по активному привлечению международных инвесторов на отечественный рынок.

Отметим, что в период проведения конкурса министром инфраструктуры был Максим Бурбак – соратник Иванчука по фракции "Народный фронт".

В то же время Антимонопольный комитет заинтересовался подозрительным конкурсом и в 2016 году провел проверку, выявив многочисленные нарушения законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. После этого ведомство порекомендовало Министерству инфраструктуры исправить ситуацию и разработать прозрачные и равные правила для всех арендаторов.

Однако, как сообщил Антимонопольный комитет в ответ на запрос OBOZREVATEL, и по сей день рекомендации не выполнены, потому было составлено представление про начало рассмотрения дела.

Правда, в Мининфраструктуре все отрицают, оправдываясь, мол, ответственность за проведение конкурса лежит на арендодателе, а по поводу законности использования площадей – обращайтесь в Фонд госимущества. Увы, это ведомство на наш запрос упорно не отвечает.

Зато Государственная аудиторская служба сообщила, что с 2014 года несколько раз проверяла использование арендованных площадей в "Борисполе". Результаты аудиторы передали в правоохранительные органы, однако подробности рассказать отказались, сославшись на тайну следствия.

К слову, как выяснил OBOZREVATEL, компании, связанные с Иванчуком, платят за аренду одного квадратного метра за исключением отдельных площадей довольно "смешные" деньги – от 2372 грн. Для сравнения, WOG заключил контракт на площадь в открытой зоне "Борисполя" на 9530 грн за метр квадратный. А аэропорт "Львов" сдает аналогичную территорию за 10 тыс. грн.

Если бы конкурс на аренду в duty free проходил сейчас и без нарушений, цена одного квадратного метра, по данным сведущих источников, составила бы не менее 19 тыс. грн. Если сейчас печально известные компании платят в месяц за аренду всей площади в "Борисполе", а именно около 2,8 тыс. метров квадратных, 28,725 млн, то на конкурентных условиях эта сумма бы составляла порядка 53,2 млн грн. За недоплаченные Иванчуком и Ко деньги аэропорт давно бы смог достроить проблемный паркинг и не только.

Как пояснил нам юрист Василий Мирошниченко, здесь налицо коррупционные признаки.

"Может иметь место злоупотребление служебным положением теми, кто подписал этот договор на 10 лет вместо трех. Это статья 364 УК Украины. Тут как минимум должно быть служебное расследование. По его результатам чиновники, которые замешаны в этой истории, помимо прочего, могут быть уволены по статье", – отметил юрист.

Справка: по статье 364 УК Украины в случае причинения значительных материальных убытков, как в данном случае, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как связаны с Иванчуком?

В 2014 году конкурс выиграли ТОВ "БФ ГРУПП", ТОВ "КИЕВРИАНТА" и ТОВ "БФ энд ГБ Тревел Ритейл". Именно последняя компания получила самую большую территорию аренды в аэропорту – 2050 квадратных метров.

Конечный бенефициарный собственник "БФ энд ГБ Тревел Ритейл" Гранц

Конечный бенефициарный собственник "БФ ГРУПП" Гранц

Конечный бенефициарный собственник "КИЕВРИАНТА" Гранц

Конечным бенефициарным собственником всех предприятий указан белорусский бизнесмен Артур Гранц, который дружен с Иванчуком.

Кстати, 7 января этого года нардеп и одиозный российский олигарх Павел Фукс попались на баснословно дорогом чартерном перелете в Канкун. По информации OBOZREVATEL, частный рейс стоил около 200 тысяч евро в один конец. Впоследствии стало известно, что вместе с ними на одном самолете летел и Гранц.

Артур Гранц Экономическая правда

Иванчук и Гранц знакомы с 90-х и за этот период были замечены не в одной сомнительной схеме. Например, в мае 2017 года появилась информация об их причастности к рейдерскому захвату фитнес-центра "Софийский" в Киеве. Когда здание, в котором находился спорткомплекс, перешло под контроль компании "БФ ГРУПП", дельцы добились решения первой судебной инстанции о выселении спорткомплекса и, не дожидаясь апелляции, заняли помещения. Интересный факт – скандальный нардеп живет в этом же доме, несколькими этажами выше "Софийского".

Более того, уже 8 лет руководителем "БФ ГРУПП" числится Юрий Грищенко, который еще не так давно был помощником нардепа Иванчука.

В связи с полученной нами информацией, призываем правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать виновных. В частности, оценить правомерность действий Мининфраструктуры и Фонда госимущества. На последнее ведомство OBOZREVATEL также подает в суд за игнорирование наших запросов вопреки Закону об информации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

При задержании в Канкуне Иванчук незаконно воспользовался дипломатическим паспортом. Впоследствии вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала главу МИД Павла Климкина разобраться с нардепами, которые используют диппаспорта в частных поездках.

13 января в Калуше Ивано-Франковской области загорелся полиолефиновый завод "Карпатнефтехим". По информации СМИ, именно это предприятие, принадлежащие одиозному нардепу от "Народного фронта" Андрею Иванчуку, замешано в миллиардных махинациях.

Также в распоряжении OBOZREVATEL оказались данные о перелетах скандального замглавы фракции "Народный фронт" Иванчука за 2018 год. Исходя из них, политик 17 раз пользовался услугами частных авиаперевозок, которые обошлись ему в кругленькую сумму – 172 тысячи евро.

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