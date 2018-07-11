Скоро российские военные будут пить морскую воду - постпред Порошенко

В Крыму катастрофически не хватает пресной воды. В начале июня в северных районах полуострова началась засуха. Оккупационные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации для четырех степных районов. Одновременно стало известно о том, что Белгородское водохранилище сможет обеспечить местных потребителей водой только до конца июля.

"Степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает", - констатировал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

Поскольку проблема с водоснабжением аннексированного Крыма не решена, ситуация продолжает усугубляться. Так, в начале июля режим чрезвычайной ситуации расширен для еще двух районов полуострова – Джанкойского и Ленинского. Там из-за засухи погибли все сельскохозяйственные культуры.

Что будет дальше? Не возникнет ли у России желание так или иначе вернуть на полуостров днепровскую воду, которую доставлял Северо-Крымский канал? Если да, какие способы могут использоваться для достижения этой цели? Возможен ли торг с Украиной? И, наконец, чем грозит Крыму тотальная нехватка воды в среднесрочной перспективе?

На эти вопросы OBOZREVATEL ответил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Борис Бабин LIGA.net

- Как оккупанты будут выходить из этой ситуации?

- Ситуация обостряется. Несколько лет после временной оккупации Крыма оккупантам более-менее везло с погодой. Был относительно большой уровень осадков, в частности, в северной части Крыма. Конечно, это не позволяло спасать культуры, которые выращивались благодаря воде Северо-Крымского канала, но все-таки это позволяло работать с зерновыми.

В этом году – засуха и, соответственно, в критическом положении оказалось и такое земледелие. Обычно из ситуации выходят при помощи оросительных систем, но за годы оккупации они были заброшены.

Нельзя сказать, что все посевы в Крыму зависят от канала, но сегодня мы видим ситуацию, когда сельское хозяйство не может перестроиться на канальную воду. Безусловно, это понимает оккупационная власть.

Она преследует цель сделать Крым житницей, прежде всего, для своей военной группировки. Кроме того, мы знаем, что крымское зерно вывозится в Сирию, Ливан и в другие местности с целью поддержки тамошних, как говорится, чиновников.

Поэтому для них вопрос сельского хозяйства в Крыму является критическим.

- Предпринимаются ли какие-то действия, чтобы исправить положение?

- В Украине мы уже видим попытки, прямо скажем, через полезных идиотов в общественных структурах и, к сожалению, отдельных должностных лиц сделать всё, чтобы открыть воду. Я уже знаю о том, что осенью мы услышим "плач Ярославны" с многих сторон – дескать, "давайте откроем воду, это же наши люди, они хотят пить".

Мы все это знаем. Мы знаем, что средства на это уже выделены.

Есть также и вопрос судебных решений. Мы знаем, что оккупанты хотят добиться в судах на подконтрольной Украине территории какой-то бумажки, с которой они побегут на дамбу и откроют воду на канал.

Ситуация действительно критическая, но можно констатировать главное: если мы устоим в условиях коррупционных угроз и угроз безопасности, если мы не поддадимся на российский шантаж и вода по каналу в Крым не пойдет, это станет очень мощным шагом к деоккупации Крыма. Отсутствие подачи воды на Крым по Северо-Крымскому каналу в среднесрочной перспективе сделает деоккупацию Крыма неизбежной.

Потому что скоро российские военные будут пить морскую воду.

- Вы сказали о коррупционном подходе. По вашей информации, кто именно получил взятки за то, чтобы организовать открытие Северо-Крымского канала?

- Я не могу этого сказать, я не представляю следственный орган. Но мы этот вопрос поднимали и теперь ожидаем реакции соответствующих правоохранительных органов.

- Вы передали информацию правоохранительным органам?

- Безусловно. Представительство постоянно занимается этим вопросом.

- Таким образом, вы считаете, что по состоянию на сегодня большую опасность представляет коррупционный, а не сугубо военный способ решения проблемы поставки воды в Крым?

- Давайте рассуждать логично. Сколько стоит военная операция и сколько стоит судья районного суда? Сколько стоят чиновники мелкого уровня центрального органа исполнительной власти? Это ведь разные цифры. Зачем платить больше? Зачем проводить военную операцию?

При этом коррупция сопровождается давлением - давлением в контексте безопасности, военным, угрозами. Но пока в этом давлении можно усматривать только блеф.

- Раньше вы говорили об угрозах, которые создаются на административной границе Крыма и материковой Украины. Как вы оцениваете их на эту минуту?

- Они никуда не исчезли, они нарастают. Имеет место расшатывание ситуации, опять же, в первую очередь, из-за коррумпированности, а также из-за уголовной преступности, которая там подняла голову, из-за телерадиовещания с оккупированной территории с идеями "русского мира".

Нельзя сказать, что риск прямой военной или гибридной операции будет актуален уже завтра, но то, что Россия тратит огромные ресурсы на диверсионную деятельность, очевидно для любого, кто просто какое-то время находится на той территории и общается не с местным руководством в вышиванках, а с обычными людьми и с правоохранителями среднего звена.

Для меня на сегодня коррупционные, гибридные риски кажутся большими, чем военные. Что касается прямой военной угрозы, то этот вопрос надо адресовать Министерству обороны Украины. У них, наверное, больше сведений.

Но я хочу подчеркнуть, что мы очень поддерживаем и очень рады тем мерам, которые сегодня предпринимает Минобороны, Военно-морские Силы, а также Государственная пограничная служба в плане повышения боевой готовности на этом направлении.

Это очень своевременно, и слава богу, что это делается.

- Как вы думаете, какую выгоду может иметь Украина из ситуации, которая сложилась в Крыму? Им нужна вода, у нас есть вода. Можем ли мы выторговать для себя что-то ценное в обмен на воду?

- Открываем воду на Крым – прощаемся с Крымом на десятки лет. Всё очень просто. Они будут рады отдать нам что угодно за эту воду, кроме самого Крыма. Для них это вопрос жизни и смерти. Они физически не могут получить воду из других источников, кроме канала.

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Подземные источники исчерпаны, из России воду поставлять невозможно физически. Опреснять воду? Россия не имеет таких средств – это будет золотая вода.

Это должно быть понятно каждому, кто будет противостоять лоббистам России, которые сегодня бегают с чемоданами денег по Киеву, Херсону и других местах.

- Что будет с Крымом, если проблема с водой не будет решена?

- Крым рассматривается россиянами как военная база. Для военной базы необходим соответствующий уровень промышленности и сельского хозяйства, который обеспечивает вода из канала. Нет воды из канала – нет уровня промышленности и сельского хозяйства, нет военной базы.

А иначе им Крым не нужен. О населении они не беспокоятся. Местных источников людям хватит. Их не хватит на сельское хозяйство и на промышленность, которые обеспечивают российское военное присутствие в Крыму.

Мы не даем воду из канала – мы не даем окончательно превратить Крым в военную базу. Это должно стать нашей целью.