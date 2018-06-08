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Это не защита: Украина назвала реальную цель ВМС РФ в Черном море

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В северной акватории Черного моря, "уже не скрываясь, а официально", находятся российские ракетные катера; истинная цель их пребывания отличается от заявленной.

Об этом OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

В контексте сообщения о перехвате российского малого ракетного корабля вблизи острова Змеиный, постпред заметил: "Хочу отметить, что действительно российские ракетные катера на сегодня, прежде всего, так называемая 41 бригада, которая базируется в Крыму, сегодня, уже не скрываясь, а официально, через сообщения в российских СМИ, находятся в северной акватории Черного моря".

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По словам Бабина, "легенда", которую используют для объяснения нахождения в этом районе таких катеров рассчитана на "доверчивого читателя" и не имеет ничего общего с действительностью.

"Легенда их пребывания – это якобы защита буровых скважин, захваченных у "Чорноморнафтогаза". На самом деле вы же понимаете, что стрелять ракетами возле таких объектов - это изощренное самоубийство. Это газ", - напомнил постпред президента.

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В этом контексте он предположил, что "их реальная цель – осуществление фактического огневого контроля территориального моря Украины у побережья Одесской и Николаевской областей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня самолет украинских ВМС обнаружил в непосредственной близости от границы Украины российский малый ракетный корабль. На место вылетел Ан-26 Сакской бригады морской авиации, в результате противник понял, что был выявлен, и начал уходить в открытое море.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
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