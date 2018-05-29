Украинские фирмы помогали строить Керченский мост – постпред Порошенко

Через несколько недель в Украине будет утвержден План противодействия российской агрессии в Крыму. Керченский мост не сыграет особой роли в увеличении потока туристов на оккупированный полуостров, но послужит объектом для обеспечения российской военной группировки в Крыму всем необходимым.

Любой инцидент в Керченском проливе может привести к необратимым последствиям для моста.

Сегодня вблизи административной границы с Крымом имеет место ряд "тревожных звоночков" со стороны оккупантов, на которые Украине следует немедленно реагировать.

Об этом и многом другом во второй части интервью OBOZREVATELрассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Первую часть интервью читайте здесь.

- Вы анонсировали подготовку плана по противостоянию российской агрессии в Крыму. Какова ситуация с этим планом сейчас? На каком он этапе?

- План отправлен органу центральной власти. Мы получили предложения к нему, и сейчас мы все обобщаем. В июне пройдет собрание рабочей группы высокого уровня. Скорее всего, по итогам этого заседания он будет утвержден, а затем и обнародован.

Борис Бабин ЛІГА.net

Так что остается несколько недель. Может быть, можно было бы сделать и быстрее, но переписка с министерствами и ведомствами никогда не происходит за один день. Но мы должны это пройти, чтобы потом никто не говорил, что чье-то мнение не было учтено.

- Закладывается ли в План вариант военного противостояния?

- В целом у нас на сегодня имеется агрессия, имеется состояние международного конфликта. План по своему названию предусматривает противодействие российской агрессии.

Но поскольку это открытый документ, в нем прописаны те меры противодействия российской агрессии, о которых можно докладывать публике. Думаю, План еще будет дополнен другими актами.

- Есть и закрытая часть Плана?

- В этом документе нет закрытой части. Он специально сделан открытым и доступным для контроля со стороны общественности и, конечно, органов власти в контексте его исполнения. Хотя мы и понимаем, что множество мероприятий в этой борьбе не должны быть публичными.

- И в отношении Крымского моста…

- Керченского. "Крымский мост" - это российское пропагандистское название.

- По вашему мнению, какое влияние открытие автомобильного движения по этому мосту сыграло в увеличении туристического потока в аннексированный Крым?

- На самом деле, небольшую. Если просто взглянуть на карту, то можно увидеть, что наличие этого моста немного облегчит жизнь, условно говоря, жителям самого Крыма, которые хотят посетить Краснодар, или жителям Краснодара или Ростова, которые захотят приехать в Крым. Это просто моделирование.

Но ехать машиной в Крым из центральных регионов России через мост… Ну, это квест, это экзотика, но это не даст массового пассажиропотока. Основным транспортом в контексте туризма все равно остается авиация.

Официальный сайт президента России

Реальная цель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военной группировки в Крыму всем необходимым не через море. У россиян всегда существовала большая проблема с морским транспортом.

Это не морская нация, поэтому они всегда хотят иметь какое-то сухопутное сообщение.

- Какие проблемы могут возникнуть у оккупантов с Керченским мостом?

- Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве.

Россияне почему-то думают, что кто-то хочет уничтожить этот мост, но любой умный человек, который знает технические характеристики объектов и не смотрит телевидение, прекрасно знает, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу – а там ежедневно проходят десятки судов – может привести к необратимым последствиям для этого моста.

И никакие боевые пловцы и тренированные дельфины-камикадзе тут не спасут.

Поэтому россияне предпринимают меры. Вы знаете, что сейчас они проверяют суда, которые идут из украинских портов. С нарушением всех норм морского права. Причем, в последние дни проверки делают на расстоянии 8-10 километров от побережья материковой Украины.

Такими проверками они убивают двух зайцев. С одной стороны, проводят "антитеррористическую работу", а с другой, пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск, предоставить соответствующие фрахты собственным портам Азова и оказывать экономическое давление на материковую Украину, фактически уничтожая наш экспорт и влияя на наш бюджет.

- Располагаете ли вы информацией о том, что Украина готовит меры в ответ на открытие автомобильного движения по Керченскому мосту?

- Думаю, никто не планирует никаких мер в отношении существования самого этого объекта. Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста.

Есть и множество западных компаний, которые также предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее.

Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен.

Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве.

Другое дело, намного более важное – препятствие российским попыткам уничтожить наше торговое судоходство и рыболовство в Азовском и Черном морях. Вот здесь должен быть применен комплекс действий – не только юридических, но и действий в сфере безопасности, в военной сфере и в других непубличных сферах.

Здесь мы должны бороться до конца.

- Вы знаете, что Украина получила противотанковые переносные зенитные комплексы Javelin. Может ли часть из них быть переброшена на административную границу с Крымом?

- Думаю, это вопрос не ко мне, а к Генеральному штабу и Верховному главнокомандующему. Действительно, благодаря кропотливой работе президента мы вообще имеем это оружие – кстати, как и другое вооружение.

The National Interest

Но сегодня должна быть усилена и военная, и безопасностная составляющая украинских позиций вблизи Крыма.

К сожалению, есть очень негативные звоночки. В последние месяцы мы видим эскалацию на Азове. Есть очень негативные звоночки в Крыму, потому что им нужна техническая вода.

Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал.

Есть три основных варианта его получить, хотя, третий я отбрасываю: если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль. Надеюсь, такого не будет.

Но есть другой вариант. Это суды. В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других "афеллированных" людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала. Но, если им этого не удастся – а я надеюсь, что им этого не удастся, - они могут прибегнуть к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории.

В этом состоит очень большая опасность. Мы постоянно говорим об этом.

К сожалению, происходит потеря признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе. Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации.

Ситуация пока не военная, но, как говорят, безопасностная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти.

Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду.

- В 2014 году с участием России над Донбассом сбили Боинг. Опасно ли сегодня летать над Крымом?

- Ситуация следующая. Никто не подвергает сомнению принадлежность Крыма Украине, в том числе воздушного пространства вокруг Крыма. В частности, Международная организация гражданской авиации – ICAO.

Но, как вы знаете, Россия, в противоречии с любыми нормами международного права, осуществляет там и военные полеты, и незаконно использует для авиации аэропорт Симферополя.

Тут вопрос не в физической безопасности, хотя, честно говоря, от россиян можно ожидать любой провокации. Если они сбивают самолет над Донбассом, что им мешает сбить самолет над Крымом и потом обвинить в этом Украину?

Но это экстремальный сценарий развития ситуации. Надеюсь, у них хватит ума этого не делать, не убивать людей.

Аэропорт Симферополя SevastopolMedia

Но есть другая беда. Мы потеряли определенную координацию действий украинской власти по вопросам гражданской авиации. Мы провели ряд важных совещаний. Я не буду вдаваться в детали, но сегодня мы берем на себя определенную функцию.

Надеюсь, эта ситуация безнаказанности российских самолетов гражданской авиации, которые летают в симферопольский аэропорт, будет изменена, и будут предприняты соответствующие эффективные юридические меры. Чтобы они чувствовали всю "прелесть" полетов в Крым на собственном кошельке а, возможно, и за решеткой.

- Крымчанку Наталью Поклонскую взбесила карикатура художника Дениса Лопатина, где она держит фаллоимитатор в виде российского царя Николая II. Имеется и надпись: "Найдите дуре мужика!". Стало известно, что она добивается уголовного дела по этой карикатуре. Считаете ли вы Наталью Поклонскую невменяемой?

- Я не слежу за политическими процессами в стране-агрессоре, если это прямо не касается Крыма.

Я уверен, что вменяемость и дееспособность этой госпожи должна быть подтверждена экспертизой в контексте тех дел, которые сегодня расследуются в рамках правового поля Украины.

Я очень надеюсь, что она будет признана такой экспертизой дееспособной, чтобы быть привлеченной к ответственности.