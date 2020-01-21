Украинок "экспортируют" в бордели по всему миру: как принуждают по 10 часов без выходных и где вербуют

Только за январь 2020-го за границей накрыли сразу несколько борделей, в которых "засветились" наши землячки.

Украина остается страной, откуда "экспортируют" девушек для заграничных борделей. Встретить наших "жриц любви" можно в Турции, Китае, Индии… Зачастую украинки сами соглашаются на такой вид заработка, а "вакансии" ищут даже на сайтах бесплатных объявлений. Месячный оклад достигает $10 тыс.

Подробнее о том, как устроен секс-бизнес, как вербуют и чем заманивают наших красавиц ехать на "заработки" – читайте в материале "OBOZREVATEL

Зарабатывают миллионы

В Израиле полиция разоблачила преступную организацию, в борделях которой "работают" десятки украинок. Только за несколько месяцев глава организации (в местных СМИ его называют 41-летним "Алеф Шином") смог заработать 11 млн шекелей. По курсу это около $3,38 млн.

Члены преступной группы, якобы, связывались с женщинами, когда они находились в Украине, звали их в Израиль для работы проститутками, и дальше – возили от покупателя к покупателю.

"Анкеты девушек, которым было всего по 18 лет, размещали на веб-сайте Ibiza Escort. За услуги украинкам платили 800-1500 шекелей ($231–$434) в час. Еще около 100 шекелей – водителю, а остальное делили между собой. Менеджеры также нанимали людей, которые знали, как продвигать сайт группы и получать, как можно больше денег от онлайн-рекламы. За очень короткий промежуток времени они заработали миллионы", – сказал "13-му каналу" Цахи Тал из полиции Тель-Авива.

Полицейские Тель-Авива провели спецоперацию :"заказали" услуги украинок

Также в полиции поделились подробностями расследования – там составили список наших соотечественниц, а потом под видом клиентов заказывали "любовь за деньги", для чего специально арендовали гостиничные номера в Тель-Авиве, Герцлии и Нетании. Таким образом документировали преступников. В отеле полицейские сообщали "жрицам любви", что им ничего не грозит, а просто хотят установить личности организаторов группировки. Местные СМИ уточняют, что в стране сутенерство, секс-торговля и управление борделем наказуемы, а сама проституция остается законной.

В Европе только за этот месяц "накрыли" сразу несколько публичных домов, связанных с украинцами. В Неаполе (Италия) 16 января арестовали 41-летнего украинца – он организовал бордель в национальном парке Везувия (вблизи вулкана). Причем, в салон карабинеров привел донос ревнивых жен.

В Неаполе на бордель пожаловались ревнивые жены ilmattino.it

Буквально за неделю до этого случая в испанском городе Гранада задержали группировку, державшую в рабстве пятеро женщин из Украины и России – их приглашали работать организаторами мероприятий и диско-артистками, с оплатой 3 тыс. евро в месяц.

"Хотя обещали трудоустройство без интима, женщины вынуждены были заниматься проституцией в клубе по 10 часов в день, без выходных. Уже установлено, что девушки прибыли в Испанию как туристки. Там их встречал владелец клуба и размещал в апартаментах. Контроль над женщинами был строгим, за все штрафы, а выход на улицу – только по разрешению", – писали местные сайты.

Оплачивают паспорт и перелет

По украинскому законодательству, действия тех, кто вербует девушек на работу, подпадают под статью "торговля людьми", по которой только за минувший год было открыто 316 уголовных производств. Как рассказал OBOZREVATEL начальник Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции Артём Крищенко, топ-3 страны, куда вывозят украинок в сексуальное рабство, – это Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Ловят сутенеров часто, а их интерес в вербовке украинок за границу – 20%. "В одном из расследований, которое мы вели, мужчина вербовал девушек в Турцию. Одной из потерпевших за каждого клиента платили бы $40, а ему – $10. Раз в месяц мужчина получал перевод на карту – по курсу это $500-2000", – рассказал нам один из полицейских.

В Одессе иностранец "вербовал" девушек в Бельгию Полиция Одесской области

Например, житель Луцка в мае-июне 2019-го подбирал "персонал" в Волынской области для работы в немецком Гамбурге. Он подыскивал девушек со сложным материальным положением, но после одного из "собеседований" был задержан полицией.

В Мариуполе Одесской области Анатолий С. разместил объявление на OLX. Обещал местным жительницам работу официантками в израильском городе Хайфа. А уже при встрече рассказал подробности. Он оформлял девушкам паспорта, оплачивал дорогу и даже сопровождал – мол, если ехать парами, то у израильской полиции возникнет меньше подозрений.

В Одессе накануне Нового года молодая мама пожаловалась малознакомой женщине на улице, что денег на жизнь не хватает, а с ребенком найти работу сложно. Дина (так звали сутенершу) предложила одесситке работу на Кипре. Посулила, что за каждого клиента она будет получать $150-200, а в месяц будет выходить порядка $3-5 тыс.

Открыто зовут на работу

Многие русскоязычные сайты, которые предлагают эскорт-услуги, открыто публикуют интимные вакансии. Например, на одном из израильских ресурсов описаны все плюсы и минусы такой работы. Там уточняется, что даже когда публичный дом закрывается и опечатывается, девушки не расходятся, они через несколько часов опять продолжают "работу" в другом месте.

"Но работать с нелегалками и туристками никто не желает, поэтому девушки оформляют фиктивные браки. Статистические исследования показывают, что ежемесячный заработок проституток в Израиле достигает $10 тыс. За день женщины могут обслуживать до 10-15 человек", – сообщается на одном из таких сайтов по "трудоустройству".

Девушек ищут "на работу" в интернете

А вот на форумах представительницы древней профессии пишут отзывы о "работодателях", делятся данными опасных клиентов, и опытом. Например, суммы предлагаемых заработков нужно делить на два. Ведь 50 процентов прибыли отдают своему менеджеру. Также предупреждают о рейдах полиции – 7 января жительниц города Бат-Ям (Тель-Авивский округ Израиля) предупредили о том, что будут проверки полиции и налоговой.

Секс-туры, которые девушки называют "контрактом", занимают обычно месяц и не являются постоянным заработком. Близким женщины врут, что поехали на отдых, а в соцсетях выкладывают фото с курортов. Поэтому, добавляют, Турция стала неудобной – можно случайно встретить знакомых и "спалиться".

Говорят, что Европа уже не в тренде – мало клиентов и денег, и приходится брать не лучшие заказы. В основном, это бедные мигранты на велосипедах. И там "ночные бабочки" часто становятся жертвами грабежей и насильников. В Париже, предупреждают сейчас, свирепствует грабитель с костылями.

В ОАЭ востребованы только высокие "модели". А в Китае, который еще недавно был очень популярен, есть свои минусы – местные жители предпочитают не пользоваться средствами контрацепции, что потом оборачивается болезнями. Среди популярных направлений – Южная Корея и Индия, а некоторые "жрицы любви" едут даже в Латинскую Америку.

"В Индии женщина с белой кожей – это предмет восхищения. Там и своих девушек легкого поведения хватает, но славянки очень ценятся. И не каждому они по карману, поэтому просто так на улице наших землячек не встретишь. Несколько лет назад по этой причине даже пытались ограничить выдачу виз украинкам", – подтверждает "популярный маршрут" жриц любви киевлянка Ирина, которая часто с мужем бывает в Индии.

Правда, судя по объявлениям в интернете, заработки в Индии предлагают невысокие – $40 за клиента. А популярностью пользуются славянки со светлыми волосами и большой грудью.

А что у нас?

Алина из Коломыи Ивано-Франковской области трудоустраивалась администратором в аутсорсинговую компанию, которая находится в самом центре Киева – на ул. Шота Руставели.

"Было странно, что опыт работы вообще не интересовал, а на встречу попросили взять с собой паспорт. Уже перед собеседованием девушка-сотрудница попросила меня оставить все вещи в коридоре. Успокоила, что весь офис в камерах и ничего не пропадет", – говорит Алина.

Уже во время собеседования она поняла, что попала в контору, которая занимается эскорт-услугами. Именно по этой причине сотрудники боялись телефонов – чтобы соискательницы не могли записать беседу.

"У них есть несколько офисов в Киеве, и даже в Москве. Система безопасности там такая, что полиция позавидует – все апартаменты для свиданий оборудованы камерами. И если у девушки возникают проблемы, то охрана моментально выезжает на место. Там есть своя система паролей – если девушка, у которой клиент, по телефону говорит, что у нее все хорошо, это обозначает, что у нее капец, как все плохо", – рассказала нам Алина.

Как не попасть в "клубничку"

Чтобы не столкнуться с работой в "сфере интима", эксперты по трудоустройству советуют ехать на работу за границу через проверенных посредников.

"Если фирма-посредник появилась два дня назад, а при трудоустройстве официанткой обещают зарплату гендиректора, то это должно вызывать подозрения. И если в отзывах о работе пишут, что все хорошо, а работа – два часа в день, но нет упоминаний про что-то непосредственно связанное с работой, например, про горы грязных тарелок, то тоже стоит поискать более детальную информацию про работодателя", – сказала нам эксперт по трудоустройству robota.ua Татьяна Пашкина.

Она объясняет, что известные украинские сайты по трудоустройству всегда требуют от фирм-посредников предоставить все документы. Например, для работы за границей они должны показать лицензию на трудоустройство.

"Но может произойти такое, что 15 отелей действительно искали себе персонал, а 16-ая фирма решила воспользоваться проверенной репутацией, и устроила набор девушек не официантками. И застраховаться от таких неожиданностей, можно. Если ставить много вопросов об условиях работы, попросить фото кухни, ресторана или места, где соискатель будет проживать", – уточнила эксперт.

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