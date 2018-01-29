Борьба с коррупцией: детективы НАБУ сделали важный прорыв с судьями

Национальное антикоррупционное бюро в течение двух лет с начала первых расследований зафиксировало преступную деятельность более 30 судей.

Об этом рассказал директор НАБЦ Артем Сытник, говорится в пресс-службе.

"Мы выявили и задокументировали преступную деятельность более 30 судей за период своей работы", - заявил он.

Сытник добавил, что судебная реформа в Украине происходит "не такими темпами, как хотелось". Несмотря на это детективы НАБУ пытаются привлечь к ответственности судей. Он подчеркнул, что представители бизнеса также подтверждают эту проблему.

Согласно результатам проведенного опроса, 71% респондентов назвали суды наиболее коррумпированными государственными органами. Тем временем, более половины – убеждены в важности для достижения борьбы с коррупцией создания Антикоррупционного суда.

50% респондентов назвали НАБУ наиболее эффективным антикоррупционным органом государства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее депутаты Верховной Рады отказались включать в повестку дня законопроект о Высшем антикоррупционном суде.