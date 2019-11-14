Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе. Фото

В Одессе на поселке Котовского 27-летний парень и 16-летняя девушка ночью проникли в кафе через черный ход и стали набивать пакеты всем, что попадало под руки.

Воров заметил хозяин заведения и позвонил 102. Об этом сообщил в Facebook руководитель Патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак.

Наряд, который прибыл по вызову, застал парочку врасплох. В помещении царил беспорядок, а награбленное было упаковано в черные мусорные пакеты (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе Yurii Rybak/Facebook

Как отметил Юрий Рыбак, скорее всего, одесских Бонни и Клайда ждет тюрьма.

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