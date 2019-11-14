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14 ноября • обновлено в 14:22
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Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе. Фото

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В Одессе на поселке Котовского 27-летний парень и 16-летняя девушка ночью проникли в кафе через черный ход и стали набивать пакеты всем, что попадало под руки.

Воров заметил хозяин заведения и позвонил 102. Об этом сообщил в Facebook руководитель Патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак.

Наряд, который прибыл по вызову, застал парочку врасплох. В помещении царил беспорядок, а награбленное было упаковано в черные мусорные пакеты (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).

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Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Бонни и Клайд по-одесски: молодая парочка ограбила кафе

Yurii Rybak/Facebook

Как отметил Юрий Рыбак, скорее всего, одесских Бонни и Клайда ждет тюрьма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ограбили отделение "Укрпочты".

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы криминал
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