"Бомжи и пьяницы!" Командир "ДНР" раскрыл правду о террористах 

Командир "взвода Народного ополчения Донбасса" Илья Хохлов с позывным "Махно" рассказал, кто воюет на стороне террористов.

Видео с признанием обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Местное население отозвалось очень интересно. Из 300 тысяч населения мы думали процентов 20 мужчин пойдет в ополчение. В итоге по факту оказалось не более 0,5%. И кто? Самое обидное - бомжи, пьяницы, безработные. Для меня это был шок", - отметил Хохлов.

Илья Хохлов Скриншот видео

"А вот для меня совсем нет, смотря на этот сброд неадекватных в рядах российско-оккупационных войск, их просто считают пушечным мясом", - отреагировал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе один за другим хоронят террористов, которых ликвидировали защитники Украины.

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