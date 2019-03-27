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"Бомжи и пьяницы!" Командир "ДНР" раскрыл правду о террористах 

4.8тЧитать материал на украинском

Командир "взвода Народного ополчения Донбасса" Илья Хохлов с позывным "Махно" рассказал, кто воюет на стороне террористов.

Видео с признанием обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Местное население отозвалось очень интересно. Из 300 тысяч населения мы думали процентов 20 мужчин пойдет в ополчение. В итоге по факту оказалось не более 0,5%. И кто? Самое обидное - бомжи, пьяницы, безработные. Для меня это был шок", - отметил Хохлов.

Илья Хохлов

Илья Хохлов

Скриншот видео

"А вот для меня совсем нет, смотря на этот сброд неадекватных в рядах российско-оккупационных войск, их просто считают пушечным мясом", - отреагировал Штефан.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Исаев Денис
Исаев Денис
Как обычно тупой пропагандон вырезал для кастрюлегового быдла кусочек интервью, вот всё вью и там много интересного для кастрюль. https://www.youtube.com/watch?v=ud2uQExBDE4
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Исаев Денис, сранопрколятая пидарвастическая тварь - мы тут, в украинском городе Донецке, временно захваченном сранопрколятой птулеровской козомрдячьей мразотой, своими глазами видим этих пидарасов, которые пошли служить путлеряке. Так вот, этот Хохлов - на тысячу процентов прав!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, для вас такие цiкавi сюжеты готовят....
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Крым Андрей
Крым Андрей
Но поскольку эти бомжи и пьяницы, значительно (в разы) проигрывая в вооружении и численности дуркаинским военам света, тем не менее регулярно отвешивали и отвешивают последним песдюлей, боюсь даже себе представить, из каких же отбросов собраны ВСУ(д)
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Крым Андрей, сраная пидарасина - это все творили сранопрклятые птулеровские козломрдые регулярные войска, а не те пидарасы, которые сейчас служат в этом сраном путлеровском днэровском сброде.
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