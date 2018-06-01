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Больше сотни: выяснились масштабные потери "Л/ДНР" за месяц

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С начала Операции объединенных сил на Донбассе, которая стартовала с 1 мая, террористы на Донбассе понесли масштабные потери.

Так, были ликвидированы 115 человек и еще 149 получили ранения, пишет "Сегодня".

Отмечается, что все потери, которые ВСУ нанесли врагу, – это лишь ответный огнь на обстрелы противника, что не противоречит Минским соглашениям.

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Не обошлось без потерь и в рядах Вооруженных сил Украины – девять убитых и 83 раненных. При этом противник значительно увеличил количество обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая двое оккупантов погибли и двое были ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, одну единицу ЗУ-23-2 и один миномет.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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