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"Больше, чем в Британии": названо количество российских танков на Донбассе

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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а также более тысячи единиц бронетехники.

Такие данные Министерства внутренних дел озвучил 13 апреля во время 11 Киевского Форума по безопасности глава ведомства Арсен Аваков.

По его словам на Донбассе под видом 1 и 2 армейских корпусов, приписаны к 8 армии южного военного округа вооруженных сил РФ кадровые военнослужащие РФ, наемники и части местного населения.

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"Состав этих сил на оккупированных территориях – 35,5 тысяч только на Донбассе. В их арсенале танков – 478, бронемашин – 848, артиллерийских систем и минометов – 750, реактивных систем залпового огня – 280, противотанковых средств – 363, средств противовоздушной обороны – 419", – сообщил Аваков.

Министр подчеркнул, что сейчас на Донбассе бронетанковых сил сконцентрировано "больше, чем в Великобритании".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сеть "слили" фото позиций террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Арсен Аваков
Место
УкраинаКиев
Объект
Министерство внутренних дел Украины
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