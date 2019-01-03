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Больше, чем при СССР: рассекречено количество войск России в Крыму

1.3тЧитать материал на украинском

Россия разместила на территории аннексированного Крыма контингент войск, который превышает концентрацию военных на полуострове во времена СССР.

Такое заявление в интервью агентству "Укринформ" сделал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, уточнив, что РФ нарушила соглашения.

"Сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских Вооруженных сил там сейчас даже больше, чем в советское время. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном", – пояснил Ельченко.

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ЗРС "С-300"

ЗРС "С-300"

Пресс-служба Минобороны России

По его словам, количество военной техники в Крыму превышает все допустимые лимиты и согласованные ограничения российского военного присутствия в регионе.

"Количество военной техники в Крыму и вокруг полуострова на сегодняшний день превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, ограничивающие военное присутствие России на южном фланге", – добавил дипломат.

Морская пехота

Морская пехота

Пресс-служба Минобороны России

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Темы
Аннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
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Васильев Александр
Васильев Александр
Обесточить этих тварей и дело с концом!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Бандервские рагули жидко дрищут себе в шаровары.
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