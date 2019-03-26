"Больше 10 двухсотых!" Террористы пожаловались на массовую гибель "братьев"

Террористы "Л/ДНР" за последнюю неделю потеряли больше десяти боевиков.

Об этом в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Военный сослался на запись сообщества "Сводки от ополчения Новороссии" в соцсети "ВКонтакте".

"Наконец-то разрешили отвечать! На фронте каждый день гибнут наши братья! Только за последнюю неделю у нас больше 10 двухсотых! Больше всего потерь на Донецком, Докучаевском и Новоазовском направлениях, а в ЛНР поспокойней – там гремит лишь Калиново и Бахмутка", – сообщили террористы.

Также сепаратистский паблик сообщает, что боевики получили в свое распоряжение минометы калибра 82 мм и обстреливают украинские позиции.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети сообщили о крупных потерях террористов "Л/ДНР" на Донбассе, которые они понесли в марте текущего года.

Военные Объединенных сил уничтожили укрытие террористов на Донбассе, из которого они вели огонь из противотанковых управляемых ракет.

Также офицер ВСУ показал убитых на Донбассе террористов.

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