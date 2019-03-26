|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Больше 10 двухсотых!" Террористы пожаловались на массовую гибель "братьев"

1.2тЧитать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" за последнюю неделю потеряли больше десяти боевиков.

Об этом в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Военный сослался на запись сообщества "Сводки от ополчения Новороссии" в соцсети "ВКонтакте".

"Наконец-то разрешили отвечать! На фронте каждый день гибнут наши братья! Только за последнюю неделю у нас больше 10 двухсотых! Больше всего потерь на Донецком, Докучаевском и Новоазовском направлениях, а в ЛНР поспокойней – там гремит лишь Калиново и Бахмутка", – сообщили террористы.

Новости
Силы ООС на Донбассе сбили беспилотник террористов: опубликованы фото

Также сепаратистский паблик сообщает, что боевики получили в свое распоряжение минометы калибра 82 мм и обстреливают украинские позиции.

"Больше 10 двухсотых!" Террористы пожаловались на массовую гибель "братьев"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети сообщили о крупных потерях террористов "Л/ДНР" на Донбассе, которые они понесли в марте текущего года.

  • Военные Объединенных сил уничтожили укрытие террористов на Донбассе, из которого они вели огонь из противотанковых управляемых ракет.

  • Также офицер ВСУ показал убитых на Донбассе террористов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анатолий Штефан
Теги
войнатеррористы "ДНР"ВСУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
сами ж лезут и потом жалуються
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения