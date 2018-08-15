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Большая опасность: с Крымским мостом возникла новая проблема

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Оккупанты вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Керченского моста.

Как передают "Дни.ру", срок исполнения контракта Минтрансом может быть продлен до декабря нынешнего года. Предыдущий раз РФ переносила сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября.

Оккупационные власти Крыма заявили, что несмотря на проблемы с завершением работ по транспортной безопасности грузовое движение по мосту будет запущено уже 1 октября.

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При этом в Минтрансе отрицают данные проблемы, утверждая, что все работы идут по плану, но будут завершены до конца октября.

Отметим, недавно оккупанты затеяли облавы на Керченском мосту. О проблемах OBOZREVATELрассказал популярный крымский блогер.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
вы с Италией не перепутали? 2 недели назад проезжали. нормально. а кто сказал что паспорта проверяют? ничего подобного не было.
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