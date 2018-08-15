Большая опасность: с Крымским мостом возникла новая проблема

Оккупанты вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Керченского моста.

Как передают "Дни.ру", срок исполнения контракта Минтрансом может быть продлен до декабря нынешнего года. Предыдущий раз РФ переносила сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября.

Оккупационные власти Крыма заявили, что несмотря на проблемы с завершением работ по транспортной безопасности грузовое движение по мосту будет запущено уже 1 октября.

При этом в Минтрансе отрицают данные проблемы, утверждая, что все работы идут по плану, но будут завершены до конца октября.

Отметим, недавно оккупанты затеяли облавы на Керченском мосту. О проблемах OBOZREVATELрассказал популярный крымский блогер.